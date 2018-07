Pablo Machín: ''Tengo claro que faltan jugadores por venir''

Poco falta ya del estreno del Sevilla en la temporada 2018-2019, y es que el conjunto nervionense es el primer equipo español es empezar el curso al disputar las previas de la Europa League, este jueves jugará contra el Újpest húngaro, y el míster sevillista ha opinado sobre toda la actualidad que rodea el club hispalense. El ex del Girona reconoce que faltan adeptos en el primer partido del Sevilla: ''Todos los entrenadores te dirían que les gustaría contar con más y mejores jugadores, pero la realidad es que el mercado está como está, faltan muchos jugadores por venir y puede que alguno quiera cambiar de aires. Aún así no podemos buscar excusas, ya que tenemos una buena plantilla para pasar la eliminatoria y es nuestra única intención''.

''Iremos a Tánger a pesar de que queríamos jugar la Supercopa a doble partido''

Lo que tiene claro el entrenador es que no quiere precipitarse a la hora de incorporar nuevos jugadores para la plantilla: ''Todos tenemos claro que falta apuntalar al equipo. Faltan futbolistas, pero los futbolistas del nivel del Sevilla son difíciles de traer. El mercado está parado, el mercado de la Premier League está abierto hasta el 9 de agosto y en lo económico no se puede competir con ellos. Podemos ponernos nerviosos y traer jugadores baratos que luego no sean mejores, o pagar mucho para traer de nivel importante, o más bien esperar, ir piano a piano, y traer bueno futbolistas a su precio. Yo comprendo el trabajo de la dirección deportiva y yo me dedico a trabajar para intentar pasar la eliminatoria''.

Sobre los rumores ante la llegada al club nervionense de los defensas Sergi Gómez (ya firmado) y Gnagnon, el míster pide cautela: ''Me han dicho que está todo muy cerca, pero en el fútbol la experiencia me dice que si no está formado pueden pasar cosas. A mí no me han dicho que sea oficial, pero son dos buenos futbolistas que nos pueden venir bien. Cuando los tenga, hablaremos en profundidad''.

Ante las posibles salidas de jugadores como Correa, Machín dijo que ''el Sevilla tiene buenos jugadores y ofertas las hay y seguro que llegarán más, lo que hay que ver si son tentadoras para el club. No sé si es cierto o no que la Lazio quiera a Correa. Yo puedo decir que Correa ha jugado en un puesto más adelantado y, por circunstancias, con nosotros ha estado jugando de carrilero. Tengo claro que donde puede aportar más es por detrás del punta''.

Aún así dijo que ''todos los jugadores que tengo son profesionales y cuando estén jugando no pensarán en otra cosa. Si eso sucede, lo mejor es que lo comuniquen y no jueguen. Hasta el 30 de agosto se puede hacer fichajes y en la historia del fútbol ha habido circunstancias de todo tipo. Hay que estar abiertos a eso y cuando el club y el jugador se ponen de acuerdo hay que asumirlo. Sabemos que hay gente que está aquí hoy y mañana puede estar en otro sitio''.

Para finalizar, el entrenador nervionense valoró la sede de la final de la Supercopa de España como ''exótico, curioso y novedoso. El fútbol mueve más allá de los intereses de los clubes y las aficiones. Yo soy entrenador y sabemos que las televisiones y otros intereses hacen que el fútbol se haga muy grande y lo tenemos que asumir. Nos hubiera gustado jugar a doble partido para poder hacerlo aquí, pero se decidió que no podía ser. Iremos a Tánger y nos lo tomaremos que nos hemos ganado jugar para pelearlo de la mejor manera''.