Simeone: "Enfrentarse al Arsenal no es fácil y hemos competido muy bien"

El técnico argentino se mostró satisfecho con el trabajo del equipo ante un rival como el Arsenal y formado principalmente por los jóvenes canteranos: “Contento, sobre todo porque jugaron muchos jóvenes, pero con el trabajo de los últimos días pudimos incorporar lo que trabajamos desde hace siete años, una estructura defensiva muy fuerte. Me alegro por los jóvenes porque el paso a Primera no está tan lejos como les parece. Enfrentarse al Arsenal no es fácil y hemos competido muy bien”.

En un once con muy pocos de los posibles titulares esta temporada sobre el campo, las miradas se centraron en el debut de Rodrigo, el cual hizo un gran partido, siendo el timón del conjunto rojiblanco durante el encuentro. Simeone habló así del número catorce: "Está muy bien, entró muy bien dentro del grupo, el equipo está incorporando las necesidades que buscamos para los centrocampistas. En el medio la competencia será muy linda porque Thomas está extraordinariamente bien, Koke, Saúl, habrá una competencia muy bonita y deberemos ser los entrenadores los que decidamos".

El otro debutante en el día de hoy era Adán, el portero se estrenó bajo los palos con una magnífica actuación en la tanda de penaltis, deteniendo tres y marcando el de la victoria, algo que se ve pocas veces en el mundo del fútbol. "Empezó con buen pie, respondió muy bien cuando se le necesitó para ganar y por cómo manejó el partido al final. Tiene una experiencia que nos sirve para el equipo", dijo Simeone.

Cuando el técnico fue preguntado acerca de la plantilla con la que cuenta y los nombres que más peso tienen en el equipo, Simeone quiso dejar claro que para el no hay nombres más importantes, todos son jugadores y deben lugar por su hueco en el once: "Hay que ir con tranquilidad, no está el grupo entero, hasta que no estén todos no me aventuro a dejarme llevar por los nombres, me ilusiono y me entusiasmo con los hombres, a más que podamos tener, más creceremos. Se fueron Gabi y Torres, pero ahora deberán ser otros los que manejen el vestuario. No me quedo con los nombres, sino con los hombres, debemos hacer un buen grupo con ellos".