Nolito: ''Nos hemos preparado bien para este partido''

Con la vista puesta en un solo partido, el jugador del Sevilla Nolito habló en El Partidazo de La Cadena Cope asegurando que el equipo está más que preparado para afrontar la eliminatoria previa de Europa League frente al Újpest FC húngaro. El atacante mostró sus deseos de mejorar sus registros de la temporada pasada y también ha hablado sobre la polémica de la Supercopa de España.

''No se nos pasa por la cabeza no pasar''

A tan sólo pocas horas del primer partido oficial de la temporada, el jugador de Sanlúcar de Barrameda reconoció que nunca había empezado tan temprano la temporada con un partido clasificatorio: ''Nunca había empezado tan pronto a competir, pero cuando hemos acabado La Liga ya lo sabíamos. Hemos hecho una buena pretemporada y nos hemos preparado bien para este primer examen al lado de nuestro gente''.

El jugador reconoce que tiene las expectativas altas en esta eliminatoria de Europa League, pero cree que es mejor respetar al rival y no ir tan confiados: ''No se nos pasa por la cabeza no pasar, pero tenemos que respetar a todos. Camarón que se duerme, camarón que le lleva a la corriente. Da igual cómo se llama el equipo, te puede ganar cualquiera''.

El jugador sevillista desveló los deseos para esta temporada: ''Me gustaría ganar la Europa League, la Supercopa de España, meternos en Champions League, anotar 15 goles y dar muchas asistencias. Todo esto es lo que me hace ilusión, se lo voy a pedir a los Reyes''. El jugador sevillista tiene las ilusiones intactas con el nuevo entrenador Pablo Machín: ''Nosotros hacemos lo que nos diga el míster, con nuestras armas y nuestro fútbol, vamos a adaptarnos rápidamente. Machín me dice que pida la pelota, que asista y que trabaje para el equipo'', afirmó el sanluqueño.

Para finalizar, Nolito se pronunció sobre la polémica de la final de la Supercopa de España que finalmente se jugará a partido único en Tánger pese a la negatividad del Sevilla: ''La Supercopa... habrá que ir al moro a jugarla, no hay problema. Son cosas que deciden otras personas, somos unos mandados. Hay cosas que uno no puede decir, así que mejor me lo guardo para mí'', afirmó.