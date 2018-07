Jesús Navas: "Estoy muy feliz por haber ayudado"

Google Plus

Al término del encuentro entre el Sevilla FC y el Ujpest FC de la Q2 de la Europa League, Escudero y Jesús Navas atendieron a la prensa y a su vez, Ben Yedder y Pablo Sarabia atendieron a los medios oficiales del club nervionense. Los cuatro jugadores coincidieron en la felicidad tras la goleada que encasillaron al equipo húngaro.

“Hicimos un buen partido, hemos sido superiores y respetamos al rival. Era la mejor manera para pelear por la clasificación en la UEL. Ahora hay un segundo partido y vamos a apretar” puntualizó el punta sevillista, del que pudimos disfrutar de un gol durante el encuentro. Terminó diciendo que se siente bien, y que poco a poco iremos viendo su mejor versión.

Sarabia por otra parte dijo, "Pienso que hemos hecho muchas cosas positivas. Hay que quedarse con ellas y seguir fomentándolas en los entrenamientos y en los partidos. También hay cosas que mejorar, así que toca centrarse y corregirlo" haciendo un poco de autocrítica dentro del gran resultado que el equipo lleva para la vuelta en Hungría.

"Tiene una idea muy concreta y el equipo quiere que esa sea la identidad. Todos estamos en esa idea para desarrollar el mejor juego posible" puntualizó sobre el mister, Pablo Machín, el cual también habló sobre la idea de juego en la rueda de prensa posterior al partido.

“He visto bien al equipo, aunque no hemos puesto el ritmo que deberíamos en algunos momentos del partido, pero es normal" contento con la cara que ha mostrado el equipo, aunque recordó que la eliminatoria, "Está encarrilada pero no nos podemos relajar, porque aparte de pasar queremos seguir en la idea del míster y continuar mejorando".

"Un partido nunca es fácil y no hay que subestimar a ningún rival. Hemos hecho las cosas bien y tenemos que seguir por este camino” dijo Escudero tras realizar un gran encuentro, puntualizando que no se debe subestimar a ningún rival, aunque a priori parezca sencillo. Terminó deshaciéndose en elogios hacia la afición del Sánchez Pizjuan, "Se acaban los adjetivos para esta afición. Es la mejor y hay que estar agradecidos por el apoyo, que sigan así toda la temporada".

Por último, habló el palaciego Jesús Navas, tras su gran actuación en el partido, “Lo importante era aportar y lo hemos hecho. Estoy muy feliz por haber ayudado al equipo. Hay que seguir” dijo tras ser uno de los pilares del Sevilla FC en este encuentro ante el Ujpest FC.

“Hemos hecho un partido serio, hemos marcado pronto y ahora hay que ir allí con la misma actitud y seriedad” puntualizó sobre el partido de vuelta, en el cual todos los jugadores ya están concentrados.