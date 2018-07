El prometedor Villalba, cedido al Numancia

El hasta ahora prometedor jugador del Mestalla se marcha cedido al Numancia. El futbolista valenciano ha acudido a las oficinas del club para posteriormente poner rumbo a Soria donde está previsto que pase la revisión médica.

El centrocampista se va, en calidad de cedido por una temporada, al conjunto numantino que milita en Segunda División. Villalba buscará los minutos que no podrá tener en el Valencia. Tras una temporada en el filial y la intentona de realizar la pretemporada con el primer equipo, el chico ha decidido cambiar de aires para ver si se asienta como jugador profesional.

Fran Villalba era uno de los jóvenes más prometedores de la cantera del Valencia. Era tanta su proyección que hace tres campañas llegó a debutar con el primer equipo, por deseo y a las órdenes del ex entrenador Gary Neville, pero no tuvo suerte y no pudo consolidarse.

Pasó a tener un papel secundario en el filial de Curro Torres, pero la pasada temporada volvió a ponerse por delante y fue uno de los fijos en el esquema del Mestalla. Con la confianza de Miguel Grau tuvo continuidad y la confianza suficiente para desatar su potencial. De este modo, se convirtió en uno de los jugadores más destacados del equipo.

Ahora, sale para demostrar que puede valer por si solo para dar el máximo nivel. El joven talento ha recibido varias propuestas de cesión, tanto de equipos de Segunda como de Primera División, pero el club le ha diseñado una operación que le permita tener protagonismo en una categoría superior, además de hacer un rodaje con vistas a un futuro regreso para el primer equipo. Por ahora, la nueva parada de Fran Villalba es el Numancia. La temporada que viene hablaremos de nuevo.

El propio jugador se ha despedido en sus redes:

‘’ Nunca en mi vida he defendido una camiseta que no sea la del Valencia y estoy seguro que al principio se me hará extraño pero llega la hora de dar un paso para crecer y volver más fuerte. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club y la afición. También para todas aquellas personas que me he encontrado en este camino desde que llegué a Paterna con cinco años. Estoy muy ilusionado ante este nuevo reto con el @cdnumancia y dispuesto a dar siempre lo mejor de mí. GRACIAS por todo. Amunt Valencia CF y Aúpa Numancia !!!! ’’