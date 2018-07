Buena nota para los fichajes en el debut frente al Tottenham

Google Plus

Primer test de pretemporada del FC Barcelona que solventó en la tanda de penaltis frente al Tottenham. Con el 2-2 que reflejaba el luminoso al término de los 90 minutos, el partido se decidía desde los 11 metros, donde los azulgranas se lo llevarían finalmente. Una primera prueba que gustó a Valverde en muchos aspectos y que sirvió por primera vez para ver a los tres nuevos fichajes azulgranas. Tanto Arthur como Malcom y Lenglet tuvieron minutos y causaron buenas sensaciones tanto a su entrenador como a la afición blaugrana.

Debut con golazo

Si alguien debutó de la mejor manera posible con la elástica del FC Barcelona, ese fue Arthur Melo, pues a parte de realizar una gran primera mitad, la redondeó con un auténtico golazo desde fuera del área. Desde el pitido inicial, estuvo en todas. Al estilo Barça, jugando al primer toque, sencillo y aportando mucha profundidad. Jugando por dentro y con toque, quizá lo que Valverde esperaba del recambio de Andrés Iniesta. Puede ser el hombre.

El ex del Gremio fue el más destacado de los nuevos fichajes culés. Efectivo en la salida de balón, buscó constantemente entrar en juego con el esférico y demostró una gran capacidad de asociación con sus nuevos compañeros. Un debut muy prometedor al que en el minuto 29 le ponía la guinda, recibiendo en la frontal y colocando un derechazo exquisito a la escuadra de la portería defendida por Gazzaniga. Mejor debut imposible, con un notable partido que dejó muy buenas sensaciones.

Decisivo

Otro que ya sabe lo que es jugar con la camiseta del Barça es Malcom. El ex del Girondins entró al terreno de juego en la segunda mitad y dejó destellos del tipo de jugador que es. Activo en ataque, el equipo lo buscó como primera referencia ofensiva en una segunda parte en la que el conjunto azulgrana no llevó tanto peligro como en la primera. Pese a llevar pocos días a las órdenes de Valverde, asumió responsabilidades al compartir equipo con los más jóvenes.

Jugó como extremo izquierdo (extremo derecho es su posición más habitual) y, pese a ello, aportó electricidad y tuvo un buen disparo que Vorm tuvo que rechazar a córner. Se encargó de sacar todos los saques de esquina en la segunda mitad y acabó siendo decisivo, pues transformó el quinto y definitivo penalti de la tanda que otorgaba la victoria a los azulgrana. Le falta rodaje e ir cogiéndose a la filosofía del Barça, pero también dejó buenas sensaciones en su debut.

Malcom celebra el penalti que otorgaba la victoria al FC Barcelona / Fuente: FC Barcelona

Sin muchos apuros

Por último, el otro fichaje que debutó fue Lenglet. Al igual que Arthur, el francés partió desde el once titular, mientras que Malcom salió en la segunda mitad.

Su debut fue correcto. Los de Pochettino no exigieron demasiado a un Lenglet que no tuvo que emplearse a fondo a lo largo de todo el partido, pero que sí que dejó buenas sensaciones. Estuvo muy serio en defensa y cuando tuvo que intervenir lo hizo correctamente. Al igual que demostró en el Sevilla, mostró una gran capacidad y tranquilidad a la hora de sacar jugado el balón. Pese a no haber intervenido mucho, su debut causó buenas sensaciones y promete de cara al nuevo curso.

Valverde, en la rueda de prensa posterior al encuentro hizo referencia a la actuación de los nuevos fichajes. Alabó la actuación de Arthur, mientras que no se extendió tanto con Lenglet y Malcom: "Pensamos que nos puede aportar muchas cosas (Arthur) y ya lo ha demostrado hoy. Llevamos tiempo entrenando juntos tanto él como Lenglet. En el caso de Malcom, sólo lleva un par de días. Con Lenglet había menos dudas y con Arthur trabajamos para que se vaya amoldando rápido.