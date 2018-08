Derrota frente a la Roma que deja ganancia para el Barcelona

Google Plus

AS Roma: Olsen (Mirante 45'); Florenzi, Manolas (Pellegrini 60'), Marcano (Fazio 75'), Santon (Juan Jesús 60'); De Rossi (Pastore 60'), Pellegrini (Gonalons 60'), Strootman (Cristante 60'); Kluivert (Perotti 60'), Dzeko (Schick 60') y El Shaarawy (Kolarov 75').

El FC Barcelona realizó su segundo partido amistoso de Pretemporada en la Gira por los Estados Unidos en el que se enfrentó al equipo de la capital italiana y conjunto del a Serie A. El AS Roma. Encuentro que se llevó a cabo en el AT&T Stadium en Dallas, Texas. Un encuentro que sin duda alguna fue marcado para cada equipo en el transcurso del partido, ambos conjuntos tuvieron una serie de errores que marcaron y condicionaron el partido.

Y es que frente a 54 726 personas en el AT&T Stadium, ambos entrenadores salieron con su planteamiento imponente para dar un espectáculo total, y a pesar de que Valverde no cuenta con los jugadores mundialistas aun, el FC Barcelona hizo una gran presentación durante los primeros 45 minutos, a diferencia del AS Roma que está en la gira por Estados Unidos con todo su arsenal en máxima expresión con la idea de que el conjunto se conozca lo más antes posible para lograr una temporada exitosa.​

El FC Barcelona ganando experiencia en todas sus filas

Y es que a pesar del resultado adverso de 2-4 a favor del AS Roma, Ernesto Valverde sigue firme al salir al terreno de juego con dos partes totalmente diferenciadas a la hora de plantarse frente al rival, donde sin duda la ganancia no es el resultado, si no el aprendizaje de los más jóvenes frente a un rival de peso como lo es la Roma.

De igual manera como jugó en el primer partido en Estados Unidos, “El Txingurri” salió en la primera parte del encuentro con un equipo en el que destacaban jugadores del primer equipo con un sólido 4-3-3, buscando más despliegue por las bandas, exponiendo la gran calidad del nuevo fichaje como lo es Malcom jugando de titular por derecha, y acompañado por banda izquierda por Aleix Vidal, quién tuvo un partido regular.

El jugador Brasileño, el cuál fue pretendido también para formar parte de la plantilla de la Roma para la temporada que viene, demostró la calidad con que cuenta, incluso debuto en el equipo azulgrana con gol incluido. En muy poco tiempo de partido, apenas con 10 minutos por jugar ya se había notado el atrevimiento y los destellos con que el ex jugador de Burdeos cuenta, con una serie de pases combinativos de manera acertada con los jugadores Munir, Rafinha e incluso su compatriota Arthur quién a su vez mostró la tremenda calidad con que cuenta y le faltaba al club blaugrana en el centro del campo.

La Masía predominante en el FC Barcelona, La Roma con todo por USA

El partido fue tomando ritmo con el 1-0 tempranero que encontró el equipo de Ernesto Valverde en piernas de Rafinha a los 6 minutos el encuentro fue de un tiempo para cada equipo sin lugar a dudas ya que el empate por medio de los italianos llegó rápido a los 34 minutos, gol de Stephan El Shaarawy que hizo que el encuentro culminara su parte inicial con un empate que enviará a ambos equipos a los camerinos a buscar la forma de adelantarse en el marcador.

Los segundos 45 minutos complementarios iniciaron y el FC Barcelona se puso adelante en el marcador por medio de Malcom quién en su debut anotó y frente a la Roma, equipo que lo pretendía con muchas ansias. Ernesto Valverde por su parte de encargo de hacer una serie de cambios que moverían todas las fichas del encuentro, manteniendo el 4-3-3 en los azulgranas pero con gran cantidades de juveniles le dio la posesión y la experiencia a los italianos que encontraron los espacios en los minutos 78’, 83’ y 86’ para darle la vuelta al marcador y amarrarse de la victoria respectiva con un 2-4 definitivo, los encargador de los goles fueron Florenzi, Cristante y Perotti de penal respectivamente.

El segundo partido de la gira del FC Barcelona por Estados Unidos culminó con una resultado adverso pero lleno de aprendizaje para el conjunto comandado por Ernesto Valverde, esta semana volvieron a los entrenamientos por su parte los jugadores Messi, Piqué, Alba y Busquets en la Ciudad Deportiva en Barcelona