Marcos Llorente: “Las sensaciones son buenas”

Dos jugadores que formarán parte de este proyecto, se acercaron a los micrófonos de RMTV para hablar después del partido y contar sus primeras sensaciones.

Marcos Llorente, fue uno de los jugadores que se pasaron por estos micros a dejar sensaciones, y hablar un poco con los medios, donde dejó claro sus sensaciones del partido, con estas palabras: “Las sensaciones son buenas, al principio nos ha costado un poco, pero después hemos jugado mejor y acabado a un gran nivel. Es nuestro primer partido y hay que tener calma y paciencia. Cada entrenador es un mundo y nosotros tenemos que adaptarnos a las ideas de Julen, que nos pide que tengamos amplitud. Mi objetivo es trabajar duro todos los días y cuando el entrenador decida que juegue hacerlo bien. Mi pensamiento siempre ha sido quedarme, quiero crecer en este club, triunfar y ganar títulos”.

Otra pregunta que le hicieron, fue sobre el tema del crack portugues del equipo blanco, de quien dijo lo siguiente: “Es una decisión personal suya, le tenemos que respetar por todo lo que nos ha dado en estos nueve años increíbles. Lo que él decida será lo mejor. Es un gran jugador y es una ausencia grande, pero tenemos grandísimos jugadores que pueden hacer el trabajo de Cristiano. Intentaremos suplir esa baja”.

Otro de los jugadores que pasó por los micrófonos de prensa, fue el jugador debutante, Álvaro Odriozola, que jugaba los primeros minutos con el equipo madridista, desde su llegada. El jugador vasco, se refirió a su debut con las siguientes palabras: “Ha sido una noche inolvidable para mí. Es algo que no voy a olvidar jamás: debutar con el Real Madrid es una sensación muy bonita. Julen me dijo que hiciese lo que he estado haciendo hasta ahora y que jugase con total confianza. Con jugadores como Karim, Bale… se hace todo mucho más fácil, es un placer jugar con ellos”, tras ser preguntado por ello.

También transmitió las buenas sensaciones de este partido, pese a la derrota por 2-1. “Nos vamos con sensaciones buenas. Era nuestro primer partido y el Manchester United ya había jugado cuatro o cinco partidos y estaba mucho más rodado. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el punto físico, tomar los automatismos que nos pide Julen y tácticamente trabajar el equipo. Para ser la primera prueba hay que sacar buenas conclusiones y seguir trabajando para ponernos a punto”, fueron las palabras del jugador, al ser preguntado por ello.

Para terminar, también fue preguntado por la delantera que tiene el equipo este año, a lo que el jugador respondió: “Veo al equipo y veo a jugadores magníficos. Tenemos delanteros muy buenos, Karim, Borja, Bale y Vinicius, que también ha dejado cosas muy positivas en su debut. Yo me centro en mi plantilla, que para mí tiene a los mejores jugadores del mundo. Este equipo ha ganado la Champions hace dos meses, por lo que hay una calidad muy importante y vamos a luchar para ganar todos los títulos”.