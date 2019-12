Entrevista. Alberto Toril: "El Castilla lo tiene todo para pasar la eliminatoria"

Llega antes y espera de pie en el lugar dónde quedamos. Con semblante relajado y sonriente nos saluda con la misma sonrisa con la que siempre salía a las ruedas de prensa en su etapa en Valdebebas. José Alberto Toril (Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba) salió del Castilla en la temporada 2013/14 tras un inicio algo intermitente, con el reciente recuerdo de haber conseguido completar una temporada brillante en Segunda en la temporada anterior. El técnico andaluz había conseguido devolver al filial del Real Madrid a la categoría de plata en la campaña 2011/12 de forma brillante siendo el campeón de Segunda B con abultadas victorias globales ante Cádiz y Mirandés.

El técnico cordobés atiende a VAVEL en exclusiva en la semana entre el partido de ida y el de vuelta de la eliminatoria del nuevo Castilla, que trata de emular al suyo y volver a Segunda. Los de Ramis cayeron por 2-1 en la ida ante el UCAM Murcia, pero para el andaluz eso no les resta posibilidades de lograr el objetivo del ascenso.

PREGUNTA: Nos gustaría empezar con su Castilla, con cómo se empieza a plantear una temporada sabiendo que el objetivo principal para el equipo es conseguir el ascenso en una división tan difícil como Segunda B.

RESPUESTA: Con mentalidad positiva. El Castilla tiene que estar entre los cuatro primeros mínimo y aspirar a ser campeón. Es clave hacer un buen inicio, que el equipo esté arriba desde el principio y así entrar en dinámica positiva si lo consigues y, poco a poco, intentar armar un equipo sólido que todos vayan en la misma línea, e ir manejando a la plantilla de la mejor manera para que cuando llegue el momento clave, el de las eliminatorias, esté en el mejor momento como estuvimos nosotros. Para ascender tienes que llegar al momento final de la mejor manera posible.

P: Entrenar a un filial no es sencillo. Evidentemente no es lo mismo coger a un equipo de jugadores más jóvenes que a otros más experimentados.

R: Si analizas nuestro grupo, además, teníamos rivales complicados como Oviedo, Lugo, Tenerife, Albacete, los filiales estaban arriba... No es lo mismo que el camino que ha tenido el Castilla este año, que en teoría han sido rivales mucho más fáciles. Luego tuvimos al Cádiz en la eliminatoria por el ascenso. Lo bueno es que teníamos la experiencia ante el Alcoyano del año anterior. Competimos muy bien todo el año ante rivales complicados, contamos con lo vivido en el playoff del año anterior y llegamos ante el Cádiz en un estado de forma muy bueno tanto mental como físico.

P: Esa experiencia ante el Alcoyano les sirvió mucho para vivir el playoff del año siguiente, manteniendo la tensión una vez terminado el campeonato regular.

R: Es complicado, no es un partido de 90 minutos sino de 180. Y en esos 180 pasan muchas dificultades, al final juegas ante un rival fuerte con muchas virtudes que te puede hacer daño. Tienes que ser un equipo sólido, armado, no solo con la calidad individual ganas. Hay momentos de peligro que te van a crear ocasiones, que te lo hacen pasar mal, que te aprietan... Todos son momentos que si no has vivido te pasan factura. La verdad es que nosotros llegamos en el mejor momento de la temporada con los chicos a un nivel extraordinario, y por eso conseguimos aquella diferencia.

P: Aquel Castilla además era tremendamente potente. Muchos de sus jugadores ahora están jugando a primer nivel. Cheryshev, Morata, Jesé... ¿Cómo fue entrenarles, formarles?

R: Yo siempre digo una cosa, el Castilla siempre ha tenido muy buenos jugadores a lo largo de la historia. Al final el éxito está en conseguir que juegen con equipo, que entiendan que solos no van a ganar y remen todos en la misma dirección. Tienen que entender que el equipo está por encima de ellos, y luego es verdad con su talento pueden resolver los partidos. Si cada uno va por su lado no hay éxito colectivo. Aquel año conseguimos que todos esos grandes jugadores que ahora juegan a gran nivel, se dieran cuenta de que juntos podían lograr grandes cosas.

P: Teníais bajo vuestro mando tres grandes delanteros, y los tres sin embargo jugaban.

R: Morata, Jesé y Joselu eran un problema, entre comillas. Eran tres delanteros de gran nivel pero diferentes, pero que los tres tenían que jugar porque son muy buenos. Al final acoplamos a Morata en izquierda y lo aceptó, y ahora con el paso de los años le ha dado variantes en su juego y hemos comprobado que puede jugar tanto por dentro como por fuera y le va a ayudar en su futuro.

P: Eso es fundamental para un entrenador, adaptarse a su plantilla y sus necesidades

R: Al final los importantes son los jugadores. Tú tienes que adaptarte a las condiciones de tus futbolistas, apreciar las virtudes de tu equipo aunque es cierto que tú tienes tu manera de entrenar, pero tienes que ver la mejor estructura para que el equipo evolucione y llegue a buen nivel. Es un error anteponer tus ideas a las capacidades de tus jugadores, lo mejor es adaptarte a sus condiciones y luego ir introduciendo tú tus matices.

P: Ahora es fácil pensarlo de futbolistas como Morata que juegan a gran nivel, pero en aquel momento, ¿pensaba que llegaría hasta tan lejos?

R: Indudablemente, ellos tienen un gran talento, pero ello va unido a lo que consigas como equipo. Si consigues los objetivos como el ascenso tu nivel, tu prestigio crece. Posiblemente si aquel Castilla no hubiera conseguido ascender como ha sucedido con otros conjuntos años atrás que tenían grandes jugadores, pero que no siempre consiguen los objetivos, habría jugadores que se habrían quedado sin evolucionar y en el camino de mucho nivel. Fuera, ascender te da una repercusión muy grande y unido a que el Madrid estaba necesitado de canteranos hizo que alguno de ellos llegase al primer equipo.

P: Significa eso que este año, jugadores que apuntan a un gran nivel como Marcos Llorente, Marino, Mayoral o Odegaard, ¿podrían quedarse por el camino sin conseguir un objetivo grande?

R: Indudablemente. En estos casos, siempre pongo el símil de la selección española. Hasta que no se consiguió la Eurocopa de 2008 habían pasado generaciones de grandes jugadores en España, pero siempre se quedaban en buenos, sin estar reconocidos a nivel internacional. Sin embargo fue lograda, y jugadores como Ramos, Xavi o Iniesta cogen un estatus superior. Si la calidad que tienes la unes a éxitos colectivos te hace crecer, y tener más posibilidades.

P: Hablando del actual Castilla, el papel de Ramis es similar al suyo, cogiendo al equipo a mitad de temporada.

R: Hay una diferencia, y es que él lo coge segundo y nosotros lo cogemos el 14 ó 15. También en el grupo, era complicado y el Castilla de este año está asentado y tiene que mantenerse. Él lo ha conseguido e incluso mejorarlo, llegando al primer puesto, siendo bastantes buenos los resultados y a un paso de conseguir el ascenso.

P: Coger a un equipo a mitad de temporada, uno que "no es el tuyo", siempre es más complicado para llevarlo donde uno quiere

R: Indudablemente, porque llegas con la idea de un entrenador diferente que tienes que tratar de adaptarlo a tu manera de entender el fútbol. Intentar sobre la marcha hacer modificaciones. Nosotros llegamos a un equipo que estaba mal mentalmente, en dinámica negativa y de juego, y en nuestra entrada tuvimos que cambiar más cosas.

P: El Castilla cayó en el primer partido tras ponerse por delante ante el UCAM Murcia. ¿Cómo vio aquel partido, qué faltó para asentar la ventaja?

R: El equipo tiene capacidad de sobra para darle la vuelta a la eliminatoria, por calidad y talento, pero en estas eliminatorias necesitas además ser sólido, y manejar bien los tiempos y momentos difíciles. Si partes de la premisa de que defiendes bien, con el talento que tienes sueles hacer gol. El primer partido fue disputado ante un gran rival a nivel colectivo como el UCAM, y vimos que además es un equipo duro y difícil de batir.

P: Se ha hablado mucho de la dureza del UCAM, ¿quizás se excedieron en su juego, quizás los chicos no supieron reaccionar ante esa dureza?

R: Está bien que ellos quieran encauzar el partido hacia eso, aunque es cierto que hubo entradas duras y al final son chicos jóvenes y veteranos, que saben manejar estas situaciones, y siendo duros saben que siendo duros pueden sacarles del partido. Pero al final hay que pensar que el Castilla se puso 0-1, y que te den la vuelta significa que fuiste poco sólido, que defendiste mal y permitiste que le dieran la vuelta al marcador. No hay que centrarse solo en la dureza, el análisis debe ser más amplio.

P: El equipo ahora debe centrarse en lo suyo, ¿o pensar en cómo contrarrestar ese juego?

R: Para la vuelta el UCAM saldrá igual, pero lo que no debe hacer el Castilla es entrar en ese juego. Nosotros en Cádiz, al llegar había 25.000 personas dentro. Antes, en el autobús nos increparon, tiraron huevos, nos dijeron de todo... Pero nosotros no entramos en disputas e hicimos lo que mejor sabíamos, que era jugar a fútbol, y eso fue lo que nos hizo ganar. El Castilla debe olvidarse de eso, y centrarse en su frescura, su capacidad de generar ocasiones de gol. Si entran en su juego tienen mucho que perder, porque ellos dominan mejor ese registro.

P: Un 2-1 es engañoso, porque te puede hacer pensar en que la distancia no es grande y salir con calma. ¿Ante situaciones así, es mejor salir en tromba o tener paciencia?

R: Hay que intentar iniciar fuerte a ver si sorprendes, y luego ir manejando el partido sin volverse loco. Un gol del UCAM condiciona y dificulta más la eliminatoria. Tienes que pensar en ganar el partido, en que tienes que hacer un gol en 90 minutos y no volverse loco. Estar concentrados sin balón, en las transiciones ser agresivos para recuperar fácil.

P: Personalizando, ¿qué opina de la figura de Marcos Llorente?

R: Me parece un grandísimo jugador, me gusta mucho. Nosotros ya le habíamos visto venir, le habíamos hecho entrenar con el Castilla. Luego ha evolucionado y se ha hecho aún mejor jugador. Es el típico mediocentro con 'sello Real Madrid', es un jugador que tiene todas las virtudes para jugar en la casa. Es mediocentro posicional que abarca terreno con recorrido, toque, ser agresivo... Lo que necesita es que le pongan, y yo creo que va a llegar.

P: Llorente ya ha ido a pretemporadas y ha debutado con el primer equipo, pero necesita que le pongan. ¿Es ese un problema en el Madrid, que en ocasiones se busca fuera algo que también tiene en casa?

R: En el Madrid es difícil llegar siendo jugador de mediocampo en adelante. Ahí el Madrid siempre ficha a los mejores del mundo, y siempre es más complicado pero no se debe perder la ilusión. Él ya ha estado en pretemporadas, y solo es cuestión de confianza. Siempre digo que el mejor entrenador de cantera es el del primer equipo, que es el que les pone y les da confianza. Si es así, Llorente tiene capacidad de llegar a dónde se proponga.

P: Otro, como es Martin Odegaard.

R: A él hay que analizarle en perspectiva, sin olvidar que tiene 17 años. Ha llegado joven, saliendo de su entorno, pero tiene una capacidad individual tremenda. Me da la sensación de que cuanto más arriba esté, cuanto mejor rodeado esté, mejor va a jugar porque tiene talento. Está en periodo de adaptación, pero sería bueno para él que el Castilla ascendiera para poder jugar en categoría superior, dónde se juega más fútbol.

P: De hecho hay jugadores que se desempeñan mejor en categorías superiores que en inferiores por el componente calidad contra campos más complicados.

R: Este grupo no tiene un gran nivel, pero juegas en campos pequeños, sobre todo fuera de casa. En el norte el tiempo condiciona, y encuentras campos más pesados y para su fútbol le cuesta más. Sin embargo en Valdebebas ha hecho más cosas, es verdad que le falta un poco en materia de gol, dónde debería mejorar, pero ha mostrado muchos detalles buenos.

P: Qué puede esperarse de este Castilla en el playoff.

R: En casa, en un campo grande y con el apoyo de tu gente puede conseguir remontar. Será un partido de cabeza, en el que tienen que comprender que ganarán en 90 minutos, no en el primer minuto aunque metieras un gol pronto. Al final en un partido hay varios pequeños partidos, y en función de cómo los afrontes ganas o pierdes. El Castilla tiene todo para pasar la eliminatoria, y en el peor de los casos tiene otra ronda para tratar de lograrlo.

P: En un filial hay que ejercer de entrenador pero también de formador.

R: En ambos ámbitos es importante mantener cuidado con el desarrollo. Los jugadores tienen inquietudes, emociones, pájaros en la cabeza... Tú tratas de darles equilibrio y no solo a nivel deportivo, que evolucionen y sean competitivos, sino también a nivel personal. Que tengan una idea clara de lo que tienen.

P: El momento en el que se consigue el ascenso se convierte en una liberación por haber logrado el objetivo, o piensas ya en el año siguiente en Segunda.

R: Cada categoría tiene sus cosas diferentes. En Segunda hay más nivel, los errores penalizan más, y si los cometes los equipos tienen suficiente calidad como para hacértelos pagar. En Segunda B quizás no influyan tanto, y con tu calidad muchas veces te impones. La pretemporada no era tan importante en Segunda B, nosotros teníamos dificultades porque muchos de nuestros jugadores trabajaban con el primer equipo y no teníamos tiempo de trabajar juntos. Así que en los primeros partidos tratabas de sacarlos adelante con la calidad, y luego poco a poco evolucionábamos como equipo. En Segunda si no entras bien desde el inicio te lo hacen pagar, hay mucha diferencia. Y eso fue lo que nos pasó el segundo año, estuvimos justos con pocos jugadores.

P: Esa segunda temporada fue opuesta a la primera, en la que se marcó record anotador de Jesé y una octava posición. ¿Qué cambió de un año a otro?

R: En el segundo año tuvimos 15 bajas, y empezamos la pretemporada con 10 jugadores cuando teníamos que competir en Segunda contra equipos que desde el primer día se prepararon para lograr el objetivo, y comenzamos en desventaja. Las cinco o seis primeras jornadas no estábamos preparados para asumir una competición como Segunda.

P: Y desde entonces, ¿qué es de Alberto Toril?

R: Estuve un año separado. Me fui a Inglaterra, el primer año estuve apartado aunque lo seguía. A partir de ahí buscamos volver a entrenar y es cierto que surgieron, pero nunca salió nada adelante por una cosa u otra. Salió la oportunidad de comentar partidos en Movistar + y abierto a nuevas posibilidades.

P: Si mañana un equipo llamase para devolverle a la banda, ¿estaría dispuesto a dar ese paso?

R: Sí, además es lo que me gusta. Al final somos muchos entrenadores para pocos equipos, y todos quieren llegar alto, rápido y es complicado. Yo estoy preparado, y tengo ganas.

