JORNADA 3 LIGA SANTANDER. REAL MADRID-LEGANÉS SÁBADO 1 SEPTIEMBRE A LAS 20:45

Google Plus

En dicha 3ª jornada de esta ilusionante Liga Santander, el Real Madrid deberá enfrentarse a sus “vecinos” de Leganés el sábado 1 de septiembre a las 20:45 (hora peninsular) en el Estadio Santiago Bernabéu. Estos horarios están sujetos a cambios en función de las temperaturas, debido a las elevadas temperaturas que están produciendo en nuestro país estos últimos días.

Hasta en ocho ocasiones se han enfrentado “merengues” y “pepineros” en competición oficial. De los cuáles, en siete ocasiones han salido vencedores los madridistas, por tan solo una victoria del Leganés. Fue el 24 de enero de este mismo año cuando los pepineros consiguieron doblegar por 1-2 al Real Madrid en su propio feudo. Era partido de vuelta de cuartos de final de la Copa SM El Rey y con esta victoria, el Leganés dejaría fuera de la competición al Real Madrid.

20 goles son los conseguidos por los madridistas en estos ocho encuentros disputados y 11 goles encajados. Una media de 4,42 goles/partido en cada encuentro que se han enfrentado Real Madrid y Leganés.

Será el primer “derbi” frente al Leganés de estos últimos cuatro años en los que el Real Madrid no podrá contar con hasta esta temporada era su goleador, Cristiano Ronaldo. Aunque esto no debe ser un hándicap para conseguir derrotarlos. Ya que si, echamos la vista atrás, Cristiano Ronaldo no ha conseguido marcar en la portería del equipo pepinero, ya que solo se enfrentó a ellos en tan solo una ocasión.

De la actual plantilla ya saben lo que es marcarle a los de Leganés, Benzema (1g.), Asensio (1g.) y Bale (2g.). Aunque el máximo goleador frente a los pepineros es el canterano y exjugador blanco Álvaro Morata con 4 goles.

El encuentro será retransmitido por el canal de pago, Movistar Partidazo.

Aún no están a la venta las entradas, pero si se pueden adquirir las “entradas VIP” en los palcos del Santiago Bernabéu.