Tito: "No me fui porque me quisiera ir"

Roberto Román Triguero, alias "Tito" ha vuelto al Rayo Vallecano, reforzando así la plantilla de cara a la temporada que viene. Firma por una temporada. El jugador, que procede del Leganés ya conoce lo que es jugar en Vallecas, ya que durante las temporadas 2009 y 2014 militó en el Rayo. Posteriormente abandonaría el club en 2015 para jugar en el Granada, puesto que el equipo franjirrojo descendió a Segunda y el jugador tenía nivel para seguir disputando minutos en Primera División.

A pesar de ello, no logró brillar tanto como en el Rayo, ya que en las dos últimas temporadas solo ha disputado veinte partidos en total. Sin contar ocho partidos jugados en la copa del Rey con el Club Deportivo Leganés. Muy lejos de los veintinueve totales que jugó en el club vallecano en su última temporada.

El lateral derecho debutó en el año 2002 con la RSD Alcalá, donde se marcharía al Mallorca "B", y más tarde a la AD Alcorcón antes de pasar por el Rayo Vallecano y cosechar el primer ascenso de su carrera durante la temporada 2010/11, donde asentaría su calidad en la Primera División, pasando por Granada y Leganés.

Así, el Rayo necesita reforzar su plantilla como agua de mayo, puesto que tiene más bajas que altas, siendo la mayoría de estas sensibles, como el caso de Raúl de Tomás que vuelve a su club, el Real Madrid o el fichaje de Fran Beltrán por el Celta de Vigo.

Hasta ahora, los fichajes que conformarán la plantilla la próxima temporada son cinco; Kakuta, Velázquez, Pozo, Advíncula y Tito el último en incorporarse. Por ello, al igual que todos los años, el Rayo espera las bajas de algún equipo grande o alguna cesión de última hora como el caso de Raúl de Tomás en la pasada temporada.

El pasado jueves, en su puesta de largo como nuevo jugador del Rayo Vallecano, expresó su ilusión por volver al equipo ante los medios de comunicación, "estoy contento por regresar a Vallecas. Tengo la ilusión como cuando vine por primera vez aquí", afirmó el lateral. Intentará ayudar al equipo dentro y fuera del vestuario, como él mismo ha dicho, y también se refirió a la competencia con Advíncula, que: "Va a ser complicada y difícil pero sana." Por último, quiso referirse a aquellos que le critican por ser un oportunista y volver al club tras "desaparecer" durante los dos años que estuvieron en la categoría de plata, y contestó contundentemente: "No me fui porque me quisiera ir. Terminaba contrato y no llegamos a un entendimiento", zanjó 'Tito'.