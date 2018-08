Previa: Real Madrid - Juventus: buscando la primera victoria en Norteamérica

Google Plus

El encuentro entre el Real Madrid y la Juventus de Turín está siendo muy esperando por los aficionados del deporte tras la marcha de Cristiano Ronaldo al equipo italiano. Los blancos se enfrentarán a Allegri en el segundo partido de la International Champions Cup en el Estadio de Maryland en Estados Unidos. Ambos equipos se verán las caras este domingo a las 00:05 horas, pero no será el portugués el que salga a enfrentarse al cambo a su anterior club.

Los de Lopetegui buscan su primera victoria de la pretemporada tras perder en el debut ante el Manchester United de José Mourinho. Los blancos acabaron con un 2-1 por lo que, para este encuentro con los italianos, pretenden dar una vuelta al marcador y enseñar quién es el campeón de Europa. Los de Chamartín tendrán un juego más dominador con un ataque profundo y una gran capacidad en la línea de defensa para frenar el ataque de los italianos.

Sin embargo, la Juventus comenzó la International Cup como invicta tras la victoria contra el Bayern (2-0) y ganar al Benfica en los penaltis. Es por ello que, este encuentro con los de Lopetegui, será la última prueba que tendrán los italianos antes de incorporarse por completo a la Serie A.

Ganar para recordar quién somos

Una victoria por parte de los de Lopetegui sería fundamental para demostrar la razón por la cual el Real Madrid se convirtió en campeón de Europa el pasado mes de mayo. Desde ese momento absolutamente todo han sido descontentos para el Real Madrid.

La primera bala llegó el mismo día, cuando el club se proclamó el mejor del continente europeo cuando el portugués, Cristiano Ronaldo, dejó caer que su futuro con los blancos se había acabado. No hacía más que empezar. Pocos días después Zidane se marchó del equipo y el Real Madrid se quedó sin entrenador y sin estrella. Entonces llegó el Mundial lo que suponía un descanso para los corazones madridistas, pero no. El Real Madrid fichó a Lopetegui, quien sería el entrenador de España en Rusia y fue destituido. La polémica se selló con los blancos y la imagen del vasco se fue embarrando más y más.

Vencer es fundamental para el Real Madrid ya que, a pesar de no haber tenido un buen comienzo, Lopetegui merece volver a ensalzarse y, ¿qué mejor manera que llevando al Real Madrid a lo más alto?

Jugadores del Real Madrid celebrando una victoria | Fuente: Daniel Nieto

Encuentro con sabor a Champions

El campeón de Europa se enfrente al ganador de las siete últimas Ligas italianas. Todo el mundo ya conoce la calidad y las características futbolísticas entre el Real Madrid y la Juventus de Turín tras los 21 encuentros entre ambos en competiciones europeas.

En el último encuentro entre ambos equipos los blancos vencieron por los pelos con un gol de penalti de Ronaldo en el descuento. En el partido de ida de la semifinal de la Champions el Real Madrid había logrado un 3-0 que les tenía casi garantizado el puesto en Europa, pero las cosas no son así de fáciles.

No habían pasado ni 24 horas después del desastre del F.C Barcelona con la Roma y todo parecía volver a repetirse. Los italianos lograron un 0-3 en el partido de vuelta. Igualaron el marcador. Ambos equipos comenzaron a remar para ver quién llegaba a puerto antes, pero Benatia se pasó de revoluciones y derribó a Lucas Vázquez dentro del área. Penalti. El caos estaba garantizado y Buffón se fue a la calle con una expulsión en el que sería su último partido. Cristiano anotó en el descuento y el Madrid siguió en Europa.

Ronaldo jugando con el Madrid | Fuente: Daniel Nieto

Declaraciones previas

El técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, afrontará esta madrugada el segundo encuentro en la pretemporada frente a la Juventus de Turín. El entrenador blanco afirma que “el balance es positivo ya que estamos trabajando mucho, como es normal en esta época del año, con mucha intensidad y con cansancio acumulado. Estamos quemando etapas, tanto físicas como tácticas, cogiendo nuevos conceptos y consolidando cuestiones de juego colectivo y de situaciones tácticas que trabajamos día a día”, declaraba.

“El objetivo principal en pretemporada es preparase para los partidos oficiales y llegar de la mejor manera posible tanto a nivel colectivo como a nivel individual”, explicaba el vasco que aprovechó la ocasión para hablar sobre la derrota frente al Manchester United. “El equipo, sobre todo en la segunda parte, mostró mucho nivel y personalidad. Hicimos un buen partido en líneas generales. Intentamos mostrar en el campo todo lo que habíamos trabajado”.

No dejó a un lado tampoco el encuentro que tendrá lugar esta madrugada entre el Real Madrid y la Juventus de Turín. “Nos enfrentamos a un equipo que lleva más rodaje y vamos a tratar de hacer un buen partido y seguir dando pasos adelante”, explicaba el técnico blanco ya que los de Allegri llevan un partido de ventaja frente a los blancos.

Julen Lotegui en los banquillos del Castilla | Fuente: Diego Blanco

Posibles alineaciones

El Real Madrid no tiene ningún jugador lesionado ni sancionado par el encuentro amistoso, pero aun así, no podrá contar con jugadores que han disputado el Mundial de Rusia hasta el final como Modric, Kovacic y Varane. Además, se espera que el técnico madridista no cambie demasiado el esquema de juego con respecto al encuentro contra Mourinho. Es así que podrá dar entrada a jugadores que se incorporaron más tarde a los entrenamientos y que ya tuvieron minutos en el encuentro contra el United como Nacho, Kroos, Isco o Asensio.

En la Juventus, sin embargo, la ausencia de Ronaldo no será la única que destaque ya que Paulo Dybala, Douglas Costa y Leonardo Bonucci se han quedado trabajo en tierras italianas. Es por ello que se cuenta con que Allegri vuelva apostar por el delantero Andrea Favilli tras anotar tres de los cuatro goles de su equipo en los dos encuentros de la gira norteamericana.