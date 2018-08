Nueva incorporación para el Almería femenino

La UD Almería comunicó en la tarde ayer la incorporación de la centrocampista Isa Camacho. Con esta nueva jugadora, ya son nueve los fichajes efectuados por la dirección deportiva del conjunto femenino. El equipo va cogiendo forma, y de hecho, ya hay jugadoras disponibles en todas las líneas. Los últimos refuerzos han sido las delanteras Mary Teruel y Sonia Fuentes así como la portera María Isabel del Águila. Camacho, de 31 años de edad, llega procedente del Atlético de Benahadux y destaca en la posición de media punta.

La centrocampista se siente ilusionada por su llegada al club, ya que es el equipo que apoya desde la infancia y se mostraba sorprendida para bien: "Poder formar parte de la UD Almería femenino ha sido una gran sorpresa". La centrocampista priorizaba el trabajo en equipo y la humildad del bloque en sus declaraciones en . "No tengo ninguna duda que el grupo que se está formando va a estar lleno de humildad tanto para saber perder como para saber ganar, que se trabajará en equipo y que no faltará juego limpio para hacerlo todo más bonito", confesaba.

Natural de Retamar, Isa ha jugado al fútbol desde pequeña. Cuando tuvo la edad para entrenar no había equipos femeninos en la ciudad, si bien se empezaron a formar equipos femeninos de fútbol sala. La idea no le convenció hasta que se enteró de la existencia de una liga de fútbol 7 femenino. “Decidí probar en el club A.D. Huércal en mi primer año”, añadía. Una temporada después, recaló en el Atlético de Benahadux, equipo en el que ha estado las tres últimas campañas. "El At. Benahadux ha sido como una familia, es lo que me llevo de allí y lo que realmente hace que merezca la pena el fútbol", declaraba. Además, la centrocampista ganó la Copa Almería con este equipo, alzándose como la pichichi del torneo.