Feddal: "Me queda un poco para estar al cien por cien"

Una de las noticias más esperadas para la afición del Real Betis era la vuelta de Feddal, que se perdió prácticamente toda la temporada pasada tras ser intervenido de su lesión en el tendón de aquiles. A pesar de que recibió el alta médica, no viajó a Alemania y se quedó ejercitándose para ponerse a punto, pero Setién sí que contó con él para los partidos disputados en el Reino Unido, los cuales se saldaron con victoria.

Con motivo de su regreso a los terrenos de juego, participó en el programa de "Libre y Directo" en la Cadena Ser. Una de las cosas que más llamó la atención fue su confesión de que "de pequeño podía haber fichado por el Betis" y hubo una segunda ocasión más, “estando en el San Roque de Lepe, cuando falleció Miki Roqué". Sin embargo, hasta la tercera vez no fue la vencida, a lo que Feddal afirmaba que "será el destino".

Respecto al nivel que se respira actualmente en el vestuario verdiblanco, el central ha destacado a "gente importante como Guardado, Joaquín o Javi García que dan peso al equipo, aportan mucho" y con el resto de compañeros forman "un gran grupo de personas”.

El estar muchos meses alejado de los entrenamientos y de la disputa de partidos pasa factura a cualquier jugador, por lo que el marroquí admite que aún le queda mucho trabajo por delante: “Me falta ritmo, he estado seis meses sin competir, sin chocar, sin saltar… pero la progresión está siendo muy buena. Es una lesión complicada y lleva su tiempo, he estado en verano trabajando para ganar tiempo y ahora estoy con el grupo intentando recuperar la forma lo antes posible, no va ser nada fácil pero me queda un poco para estar al cien por cien”.

Finalmente, habló sobre su la selección marroquí, que estuvo presente en el Mundial de Rusia, pero acabó eliminada en fase de grupos. Sin embargo, Feddal sueña con poder ayudar en algún momento a su combinado nacional: “Haré mi trabajo para que el míster pueda contar conmigo. Estoy a disposición de la Selección si quieren contar conmigo”. Además, sus compañeros se enfrentaron a España y hubo participación del VAR, y el central bético añadió su opinión sobre esta nueva tecnología implantada en el mundo del fútbol: “Está bien pero hay que utilizarlo en todas las acciones. En el Marruecos-España existen acciones donde no se usaron, y sí cuando juegan selecciones grandes".