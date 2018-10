Un inicio por todo lo alto

Jokin Ezkieta, Guillem (Chumi, min. 14), Mingueza, J. Cuenca, Cucurella, Sarsanedas, C. Pérez (Moha, min 74), Monchu (Jandro, min. 70), Mujica (Abel Ruiz, min. 46), Collado, Ballou

FC Barcelona B : Jokin Ezkieta, Guillem (Chumi, min. 14), Mingueza, J. Cuenca, Cucurella, Sarsanedas, C. Pérez (Moha, min 74), Monchu (Jandro, min. 70), Mujica (Abel Ruiz, min. 46), Collado, Ballou

El FC Barcelona B se ha estrenado por primera vez en esta pretemporada esta noche en el Miniestadi delante de su afición y no podría haber terminado de una manera mejor. El rival ha sido el club de la India, el Bengaluru FC, que ha visto como los culés les superaban en un partido qu se ha decidido en la segunda mitad.

El Barça ha sido, en gran parte, el dominante del partido. Con Ballou casi siempre con el balón en los pies, han encontrado espacios entre la defensa del equipo de Carls Cuadrat. Algun disparo fallido de Mujica y de Carles Pérez durante el primer cuarto de hora que no permitía al conjunto culé adelantarse en el marcador. A partir de los 15 primeros minutos, el Bengaluru ha intentado hacer daño con un primer disparo en el 17 que Ezkieta ha podido parar y otro que se ha ido por su palo derecho. Sobre el minuto 20 de partido, Carles Pérez y Ballou se han cambiado los papeles: Ballou, que jugaba por la izquierda, ha pasado a la derecha y viceversa. A partir de ese momento, a C. Pérez se le ha visto más participativo con el balón aunque no ha encontrado el hueco que ha buscado.

Carles Pérez no ha encontrado sitio para adelantar al Barça en la primera mitad. Foto: Noelia Déniz

García Pimienta ha tenido que efectuar su primer cambio antes de lo previsto: Guillem ha salido del terreno de juego sangrando después de chocar con un rival. Chumi ha sido el elegido para sustituirle. La primera parte ha terminado sin más cambios y con empate a cero, que ha dejado toda la emoción para los segundos 45 minutos. Un Cuenca muy constante y duro, firme en su posición que ha sacado al Barça de algún apuro.

El Barça ha salido fuerte en la segunda mitad y no ha tardado en marcar territorio. A penas hacía diez minutos que el balón rodaba sobre el césped que Monchu ha colocado el 1-0 con un espectacular disparo desde el lado izquierdo del guradameta rival. El Bengaluru no ha tardado en reaccionar y, tan solo un par de minutos después del gol, ha creado su ocasión más peligrosa hasta el momento. Una serie de infortunios y una defensa culé bien colocada, han impedido el empate.

Monchu en a celebración de su tanto. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Los goles no han terminado allí. El Barça ha querido plantar su bandera en la cima y ha buscado el segundo gol. Carles Pérez lo ha encontrado, también desde el costado izquierdo, al cuarto de hora de la segunda mitad. Una diana que ha descolocado a los de Carles Cuadrat, quien ha decidido mover ficha. Antes de ser sustituido, Carles Pérez h querido saciar su sed de goles marcando un doblete personal, desde el mismo lado que el primer gol. Más tierra de por medio entre ambos equipos que ha dejado a los de la India sin posibilidad alguna.

Rafa Mujica ha vuelto a vestir de azulgrana después de haber marchado cedido a mediados de la pasada temporada al Cornellà. Un regreso discreto pero eficaz del canario que aun tiene que encontrar su sitio. Tímido en el ataque, a Rafa Mujica le espera una temporada llena de retos y en la que tendrá que demostrar su calidad para ganarse la confianza del míster como '9'. Una posición que se va a disputar con Abel Ruiz, que le ha sustituido en la segunda mitad. Ha sido Abel quien ha tenido una ocasión clara casi al final del partido. Sarsanedas ha recuperado le balón en la línia de medio y, junto a Abel Ruiz, han hecho un contraataque que el portero Gurpreet ha conseguido tapar.

Quienes no han estado hoy en el césped del Mini, aunque sí en la grada, han sido los dos elegidos por Valverde para viajar con el primer equipo a Tánger: Riqui Puig y Juan Miranda, ambos en la grada del Mini apoyando a sus compañeros. Los dos futbolistas del B están entrenando bajo las órdenes del Txingurri y García Pimienta no ha podido contar con ellos en este primer duelo amistoso. También ha visto el partido desde la grada el capitán Sergi Palencia. Una vez comience esta temporada 2018/19, habrá que ver cuantas veces podrá tener el técnico del B a estos dos futbolistas, en especial a Miranda, que parece ser el elegido por Valverde como recambio de Jordi Alba, por encima del también canterano Marc Cucurella.