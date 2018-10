Guía VAVEL CD Leganés 2018-2019: nuevas equipaciones para un Butarque reformado

Una nueva temporada en el sur de Madrid, y Leganés ya se viste de gala para empezar su tercera temporada en la Liga Santander. Después de lo vivido la temporada pasada, los aficionados pepineros esperan un poco más de su equipo. Como es habitual cada temporada, cada club lanza unas equipaciones para disputar sus partidos. El Club Deportivo Leganés ha sacado tres equipaciones, todas ellas con un significado. Además de las equipaciones, el club ha decidido renovar Butarque, y podrá verse el resultado final de este frente al Rayo Vallecano en el Trofeo Villa de Leganés.

Butarque, un verdadero fortín

El Estadio Municipal de Butarque no tiene nada que envidiar a los demás estadios de la liga. Butarque no es un estadio grande, pero no importa. En cada una de las jornadas ligueras o en cada eliminatoria de Copa, el feudo pepinero siempre estará a rebosar y nunca para de animar. La temporada pasada Butarque fue un auténtico fortín, donde a los equipos les costaba mucho sacar adelante sus partidos para vencer al Leganés. La forma en la que se vive cada partido en Butarque es inigualable. Todos y cada uno de los aficionados pepineros que acuden al estadio se dejan la voz y el alma para animar a su equipo. No importa que el resultado sea favorable o en contra, nunca verás a Butarque en silencio. El empate ante el Atlético de Madrid o la victoria frente al Sevilla es una verdadera muestra de que Butarque es un campo difícil para llevarse los 3 puntos.

Unas equipaciones de lo mas especiales

Para celebrar el 90 aniversario del CD Leganés, el club ha decidido que tanto Butarque como sus equipaciones tienen que ser muy especiales. Como la temporada pasada, el cuadro madrileño ha sacado 3 equipaciones para disputar la temporada 2018-2019. Todas ellas tienen un significado muy especial donde Joma ha acertado de pleno.

Joma vuelve a ser el encargado de diseñar las camisetas, una marca que lleva junto al club muchas temporadas.

La primera equipación presenta los colores del club, las líneas blanquiazules donde son más notables que en la del año pasado. Además de tener más líneas, la camiseta vuelve con detalles en color dorado, un color que ya se vio en aquella mágica temporada en segunda división donde se consiguió el ascenso a la máxima categoría.

La tercera equipación viene con un diseño muy innovador, ya que al ser la tercera equipación, Joma ha decidido innovar un poco más. El color morado vuelve y vuelve a tener el mismo significado. El Club Deportivo Leganés siempre ha estado en contra a la violencia de género, y su camiseta es una muestra de ello. Un degradado de negro a morado para representar la lucha contra la violencia de género.

Y por último, y no menos importante, el Leganés está de celebración y para ello ha sacado una segunda equipación muy conmemorativa. En esta camiseta destacan los colores rojo, blanco y verde que lucieron con orgullo los jugadores pepineros pocos años después de su fundación (1930) y que además se muestran en su primer escudo de la época, y los detalles propios de las camisetas de fútbol de antaño como los cordones en el cuello y el patrón estrecho. Además, luce en la trasera de la camiseta el logo conmemorativo del 90 aniversario con la siguiente leyenda parafraseando la letra de su himno: “Donde quiera que se encuentre”.

Fuente: CD Leganés

La venta de camisetas está siendo todo un éxito desde su salida, sobre todo la segunda equipación. El aficionado pepinero se renueva con las nuevas camisetas para volver una temporada más a un nuevo Butarque, donde volverán las grandes batallas y las noches mágicas.