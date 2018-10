Courtois y Keylor: el problema o la solución de Lopetegui para el inicio de Liga

Hay cosas que nunca cambian, que permanecen inmutables por más que pasen los años. Que siempre, sea cual sea la circunstancia, o el protagonista, generarán críticas y halagos. Eso mismo sucedió, sucede y sucederá con la portería del Real Madrid. Porque no importa que se haya fichado al mejor portero del Mundial muy por debajo de su valor real de mercado. No importa que ese mismo guardameta ya no solo sea una inversión de presente, sino también de futuro. Siempre habrá discrepancias en la portería del Santiago Bernabéu. Sin embargo, todo esto ocurren en una burbuja que no es en la que vive Julen Lopetegui. El vasco, consciente del gran trabajo que está haciendo el club, no está en sintonía con aquellos que ven como un problema el fichaje de un nuevo portero.

El Madrid se hizo con Courtois por 35 millones de euros

"Tener una grandísima competencia en esa posición es un ventaja. Eso es bueno para el equipo y el entrenador. Tomemos la decisión que tomemos obtendremos una magnífica solución. Siempre habrá un problema porque habrá un gran portero que no juegue. Pero nosotros no lo vemos como un problema, sino como dos magníficas soluciones". Estas fueron las palabras textuales del entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa posterior al partido ante el Milan del Trofeo Bernabéu. Unas declaraciones que no hacen más que ratificar las dos grandes vertientes que existen en la otra burbuja. Unos hablan de problema por traer a un relevo para Keylor Navas, el portero que ha defendido la portería en las tres Champions consecutivas, y otros lo califican como una solución por competencia, proyecto de futuro y sobre todo proporcionar un mayor nivel a esta posición.

Keylor levantando la Champions. Foto: Real Madrid.

Actualmente la entidad de Chamartín cuenta con cinco porteros en su plantilla. Keylor, Courtois, Lunin, Kiko Casilla y Luca. De esos cinco, al menos dos, tendrán que salir ya sea en calidad de cedidos o directamente como traspasos. De momento, el club no se ha manifestado, pero será cuestión de tiempo. Courtois y Keylor son fijos. Casilla, que ya lleva tres temporadas en Madrid, estaría buscando una salida en busca de la continuidad que no ha tenido, ni previsiblemente tendrá este año. Lunin, que solo tiene 19 años, podría salir cedido a algún equipo español para que vaya acumulando experiencia. Y por último Luca puede que siga como tercero alternando con el Castilla. El puzzle aún está sin resolver, pero el tiempo, como siempre, lo hará. El caso es que La Liga empieza este domingo para el Real Madrid y, tras la derrota en la Supercopa de Europa, supone todo una incógnita quién estrenará la portería del Bernabéu. Puede que desde el partido con el Getafe se defina una tendencia para el resto de Liga y que el segundo se quede con otra competición. Habrá que esperar para ver quién gana la próxima batalla, que no la guerra.