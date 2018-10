CD Lugo - Málaga CF, puntuaciones del Málaga CF, jornada 1 de la Liga 123

El Málaga tenia las expectativas muy altas y aunque fuera en los últimos minutos, el equipo blanquiazul logró la victoria que supondría los primeros tres puntos de la campaña, gracias a los goles anotados por Juankar y N' Diaye.



Criterios de puntuación: 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.



Munir

6/ Tuvo un partido bastante tranquilo, las que le recibió las solventó de manera muy segura. Buen partido de Munir.



Cifu

6/ El trabajo defensivo de Cifu fue muy alto, su solidez defensiva y sus buenas actuaciones en ataque no pasarán desapercibidas



Luís Hérnandez

8/ Partidazo de un Luís que estuvo magnifico en defensa y muy participativo en ataque ya que tuvo dos claras ocasiones y dio la asistencia del segundo y definitivo gol malaguista.



Pau Torres

6/ El debut del central fue correcto, tuvo algunos fallos y desajustes pero también muy buenas actuaciones.



Ricca

7/ El capitán malaguista estuvo muy bien en defensa y correcto en ataque teniendo un papel muy importante en el partido.



N'Diaye

7/ Buen debut de N'Diaye que estuvo muy bien en el medio campo y anotó el gol de la victoria tras un testarazo a la portería del Lugo.



Recio

5/ Tuvo un partido correcto en el que tuvo sus fallos pero también dejó señas de calidad. Correcto Recio.



Ontiveros

4/ En el gol del Lugo tuvo fallo y no tuvo su mejor partido, pese a eso lo intentó al máximo.



Adrián

5/ Participativo en ataque tuvo una buena ocasión que se marcho por poco y estuvo correcto en el medio campo.



Renato

5/ Su partido se define a fases, huno momentos en los que estuvo muy bien y otros en los que no tanto.



Harper

6/ Debutaba el canterano malaguista en un partido en el que dejó muy buenas sensaciones y un buen nivel estando muy participativo en ataque.



Juankar

7/ Entró a media parte por Ontiveros y estuvo muy bien teniendo protagonismo en ataque y marcando el primer gol malaguista de LaLiga 123.



Blanco Leschuk

6/ Hizo el trabajo de nueve puro y estuvo bastante bien, con un buen trabajo dividiendo a los centrales.



Hicham

8/ Revolucionó el partido desde que entró dando un gran pase de gol a Juankar.