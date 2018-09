Real Madrid - Getafe: puntuaciones Real Madrid, jornada 1 de la Liga Santander

Primeros tres puntos de la era Lopetegui. Con contundencia, energía y sin pasar por grandes problemas, el Real Madrid consiguió la victoria en su estreno liguero ante el Getafe. Carvajal descorchó la botella goleadora en el Bernabéu y Gareth Bale, que fue el mejor del partido, sentenció la crónica de una muerte anunciada. Tras la derrota en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid era importante empezar con buen pie la competición doméstica. Es uno de los objetivos que el club y Lopetegui se han marcado para esta temporada y el primer paso ya está dado. El siguiente será el próximo domingo en Montilivi ante el Girona.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Muy bien / 8: Bastante bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Julen Lopetegui

8| Excelente. El entrenador vasco apostó finalmente por Keylor Navas para defender la portería blanca en el primer partido de Liga. Pese a las críticas que recibió el guardameta costarricense por su actuación ante el Atlético, el mister demostró que tiene confianza en él y que respeta y valora su trayectoria en el club. Agotó los tres cambios dando salida a Modric, Casemiro y Lucas Vázquez ya en la segunda mitad. Fueron sustituciones que, más que para aportar algo nuevo, tenían como objetivo proporcionar piernas frescas. No paró de dar instrucciones y dialogar con sus jugadores desde la zona técnica.

Keylor

6|Ausente. El 'tico' no tuvo trabajo en todo el partido. Los visitantes solo tiraron un tiro a puerta y fue ya a escasos minutos del final. Cuando más parecía estar en entredicho, por recibir cuatro goles en Estonia, menos podrán hablar aquellos que esperaban un nuevo error. De momento, Lopetegui sigue apostando por Keylor en lugar que Courtois.

Carvajal

7|De menos a más. Algo lejos aún de su mejor nivel, el lateral cosechó un gran partido. Marcó, de cabeza, el primer tanto del encuentro tras una mala salida del guardameta azulón. Se mostró seguro atrás y no dudó en incorporarse al ataque cuando el juego lo requería. Empieza a ser el Carvajal de siempre, con tres pulmones, que corría de arriba abajo por la banda del Bernabéu.

Nacho

8|Imperial. Llámalo Nacho o seguro de vida. El central siempre cumple y en este partido no iba a ser menos. Parece que lleva jugando al fútbol toda la vida y que es el más listo de la clase. Rápido, atento y eficaz cada vez que su equipo le necesitaba. Es un cerrojo en defensa y Lopetegui, conocedor de los fallos defensivos que tuvo el equipo en la Supercopa, apostó por el español para este primer partido. A Varane le falta rodaje y Nacho no se sale de su línea.

Sergio Ramos

6|Sombras y luces. El capitán estuvo bien, pero ha tenido mejores noches sobre el césped del Bernabéu. La actuación de Nacho eclipsó la suya y tampoco es que tuviera mucho trabajo para detener a los delanteros del Getafe. Le anularon un gol y el VAR, correctamente, le privó de tirar un posible penalti. Este año se verá una versión más goleadora del capitán, que con la salida de Cristiano, asumirá la responsabilidad desde los once metros.

Marcelo

6|Vertiginoso. Al igual que Ramos, no tuvo que prestar una excesiva atención en tareas defensivas. El juego se volcó principalmente por su banda, pero no generó mucho peligro en la portería de Chichizola. Le faltó el gol para subir puntos y mejorar la valoración de su partido que, no obstante, fue bueno.

Kroos

7|Preciso. Qué decir del maestro alemán. Su efectividad en los pases y la influencia que tiene en el juego le hace ser una pieza indispensable para todos sus entrenadores. Ya se llame Zinedine Zidane o Julen Lopetegui. Tiró del carro cuando el equipo se atascaba, sobre todo en los primeros compases, y demostró que está mejor que nunca.

Isco

4|Desubicado. El malagueño no tuvo su día. Estuvo perdido la mayor parte del partido y no fue capaz de sacar provecho de ese desborde que le hace ser uno de los mejores del mundo en su puesto. Lopetegui le cambió por Casemiro a media hora del final viendo que el '22' no terminaba de encontrarse cómodo sobre el césped. Tiempo al tiempo, Isco es vital en este equipo.

Ceballos

6|Asociativo. Lopetegui confía plenamente en él. Fue titular en la final de la Supercopa de Europa y ahora volvió a serlo en el estreno liguero del conjunto blanco. Buscó la pelota constantemente y se asoció con Benzema y Asensio cerca de la frontal del área. El utrerano tiene talento y Lopetegui, que ya lo conoce de las categorías inferiores de la Selección, está mimándolo como un diamante en bruto.

Asensio

6|Habilidoso. Se mantuvo en la línea general del equipo. Se topó con la madera en una ocasión y estuvo intercambiándose constantemente la posición con Bale y Benzema. No terminó de sentirse cómodo del todo, pero lo intentó y dejó claro que quiere ser importante en este nuevo Madrid. Además, provocó un posible penalti, que finalmente desestimó Estrada Fernández.

Benzema

7|Destellos. No vio puerta, pero fue de los mejores en ataque. El equipo le buscaba y abría huecos con una facilidad pasmosa. Dejó destellos de calidad made in Karim, de los que tanto gusta en el Bernabéu. Cuando Benzema está bien el equipo se beneficia y todos contentos. Le faltó el gol para cuajar una actuación sobresaliente.

Bale

8| Eléctrico. Fue el mejor del Real Madrid. El galés, tras la salida de Cristiano Ronaldo, está asumiendo galones y dejando claro que hay Bale para rato. Si consigue dejar atrás su historial de lesiones está llamado a ser la estrella de la entidad de Chamartín esta temporada. Marcó un golazo y participó en la jugada del primero con un centro desde la izquierda.

Casemiro, Modric y Lucas

SC | Jugaron menos de media hora y fueron cambios sin transcendencia. El objetivo era no cargar en exceso las piernas de los futbolistas y dar respiro a los que más agotados estaban. Entraron por Isco, Ceballos y Bale, respectivamente.