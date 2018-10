Arrasate: "Lo que queremos es ganar"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación mostrándose ilusionado ante este esperado debut como local: "Estamos deseando jugar en El Sadar, que va a ser el estreno para nosotros y, sobre todo, hacer las cosas bien para sumar los tres puntos".

"Lo que queremos es ganar, intentar hacer las cosas bien para conseguir los tres puntos. Esto ya ha arrancado y necesitamos sumar", comentó.

Repasando lo sucedido en el estrepitoso inicio de temporada ante el Real Mallorca, el técnico a hecho hincapié en la necesidad de mejorar: "El otro día el equipo estuvo por debajo de lo que puede dar y se reflejó en el resultado. Esta categoría es así. Si no estás a tu nivel no sumas. Tanto con balón como sin balón el equipo tiene que hacer muchas más cosas de las que hizo en Mallorca. No solo una cosa, tenemos que cambiar varias cosas"

"Jugamos en casa, ante nuestra afición, hemos tenido una semana más para aprender rápido de los errores y para los que los que han llegado a última hora puedan tener más minutos. El domingo se va a ver otro Osasuna. Estoy convencido y lo necesitamos para conseguir los tres puntos", apuntó.

Con respecto al once que saltará de inicio ante el Elche, Jagoba ha tenido palabras de ánimo a los futbolistas que jugaron la jornada interior. A su vez, ha destacado el hecho de que los futbolistas que más tarde se incorporaron al grupo han tenido una semana más para ponerse a tono: "Me planteo cambios en la versión del equipo. Si después de la pretemporada hacemos un once para Mallorca yo no voy a perder el crédito en un jugado o en dos por no estar a su nivel. Creemos en lo que hacemos. ¿Qué habrá cambios?, normal porque es otro tipo de partido, hay gente que igual no estaba al cien por cien y ahora puede estar. Pero al dibujo no le doy importancia sino a otras cosas que tenemos que mejorar"

"Con el once que sacamos el otro día podíamos haber jugado mejor al fútbol y competir. No con la falta de jugadores. Al final siempre juega Osasuna y tenemos que exigir lo que puede dar. Es verdad que ahora recuperamos a dos sancionados y hay jugadores que están mejor con más trabajo más la incorporación de Rubén. Tengo más variantes para el domingo", continuó diciendo.

Jagoba no ha querido destacar ninguna cualidad particular del Elche como rival ya que según el vizcaíno son ellos, Osasuna, los que tienen que exprimir sus cualidades: "No va a ser fácil, pero necesitamos llevar la iniciativa. Tenemos que manejar muchos registros".

Por último el entrenador de Osasuna ha dicho a los medios que tiene la plantilla que él quería y que la última incorporación Rubén García está listo para enfundarse las botas y saltar al campo desde el inicio del encuentro.