Previa C.P. Cacereño - A.D. Llerenense: el campeonato liguero comienza en el Príncipe Felipe

El Cacereño inicia una nueva campaña liguera en su estadio ante un recién ascendido Llerenense. El equipo verde buscará empezar la competición consiguiendo los tres puntos. Por su parte, los visitantes no serán menos y lucharán por dar la sorpresa en el feudo de uno de los favoritos para llevarse el campeonato liguero a final de temporada.

El tiempo de espera para volver a ver a tu amor siempre se hace eterno, parece que los días no pasan y que esa fecha tan esperada no llegará. Este sentimiento ha sido el que han podido sufrir los aficionados del Cacereño para poder volver a ver a su equipo iniciar un nuevo campeonato liguero. Hinchas que esperan que este año, el del centenario, sea el del tan ansiado ascenso. Por parte del equipo pacense, este conjunto vuelve a la Tercera 23 años después. Su objetivo en este campeonato no será otra que lograr la salvación.

El Cacereño parte como favorito para llevarse el título liguero

El equipo cacereño viene de hacer una gran pretemporada, donde ha cosechado 5 victorias y 2 empates, con 20 goles a favor y 3 en contra. Además, se encuentra en la final de Copa Federación, la cual le enfrentará al Mérida en el Estadio Romano (11 de Octubre, 20 h).

En lo que a la liga se refiere, el conjunto dirigido por Adolfo Muñoz buscará empezar el campeonato cosechando la primera victoria. El Cacereño parte, junto al Mérida, como uno de los favoritos para acabar la liga en lo alto de la clasificación y disputar así la eliminatoria de campeones para ascender a la categoría de bronce del fútbol español. Desde el club son conscientes de este papel de favorito y de las ganas de la afición por volver a la categoría que se perdió hace ya tres temporadas. Por ello, el equipo cacereño ha renovado a las piezas más importantes de la pasada campaña, así como ha realizado fichajes procedentes de Segunda B como Álex Rubio o Chechu, entre otros.

En frente un recién ascendido Llerenense

El conjunto pacense, dirigido por Enrique Freire, vuelve 23 años después a Tercera División, siendo la temporada 94/95 la última en esta categoría. En cuanto a la pretemporada que ha realizado este conjunto, ha sumado 8 goles a favor y 12 en contra, enfrentándose a rivales de superior categoría como el C.F. Villanovense o el C.D. Don Benito, plantándole cara a este último en un partido que acabó con un ajustado 2-3 para el Don Benito. Al igual que el Cacereño, el Llerenense disputó eliminatoria de Copa Federación ante un Jerez que le eliminó con un contundente 0-3.

El Cacereño ha fijado el precio de 5 euros en preferencia, 10 en tribuna y abonados gratis. Por su parte, para los que no puedan asistir al partido, podrán seguirlo por CPC Radio y por Footters (previo pago de 2,99 euros)

Bajas y posibles onces

El club verde llega a su debut liguero con la baja del delantero Alex García, que continúa con problemas en su tendón rotuliano y se encuentra al margen del equipo.

C.P. Cacereño: Bernabé, Chechu, Rubén , Carlao, Keko, Elías Molina, Gustavo, Marcos Torres, Eloy, Neto y Álex Rubio.

A.D. Llerenense: Juan Rubiales, Edu Reyes, Noni, Iván López, David de Diego, Corao, Zurita, Jesús de la Rosa, Mario, Manuel Barroso y Jesús Romero.