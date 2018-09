Previa Betis - Sevilla: el Gran Derbi como punto de inflexión

En la ciudad de Sevilla nunca ha gustado que los derbis sean a principio de temporada. Los equipos no están rodados del todo y el morbo no es el mismo. Pero este año el calendario ha querido que Betis y Sevilla se vean las caras en la tercera jornada de liga. El Benito Villamarín será testigo de uno de los partidos más emocionantes del mundo, donde un Sevilla renovado casi por completo intentará demostrar que lo de Vallecas no fue un espejismo. En el otro lado del campo, un Real Betis que todavía no sabe lo que es ganar en liga intentará darle a su afición una alegría para que olviden el fracaso contra el Levante.

Nuevo Betis, mismo estilo

El equipo de La Palmera logró el año pasado clasificarse para la Europa League después de cinco años sin competición europea. El sistema que propuso Quique Setién fue una revolución para el Betis, que sumado a Serra Ferrer en la dirección deportiva ha vuelto a soñar con volverse a ver tocando plata. Con el entrenador cántabro al mando, el conjunto verdiblanco ha impuesto un nuevo esquema que le funcionó bastante bien la pasada campaña tal y como reflejan los números.

Pero de ese Betis del año pasado han cambiado muchas cosas. Hasta siete altas del equipo sevillano, de los cuales hay hasta cuatro jugadores titulares. La marcha de Adán al Atlético de Madrid hizo que Pau López llegara y se asentara como guardameta titular. Inui, Canales y Carvalho también han llegado este verano y se han hecho con un hueco en el once titular.

Tras dos partidos en Liga, el Betis acumula un solitario punto que consiguió en Vitoria la pasada semana. Los de Heliópolis empataron a cero con el Alavés después de haber caído en la primera jornada frente al Levante por cero a tres. El buen partido de Morales y la mala noche de la defensa bética condenaron al conjunto verdiblanco en su estreno y propiciaron la goleada granota.

Para el partido del domingo, Setién podrá contar con todos sus jugadores y saldrá con el once de gala para enfrentarse al eterno rival.

Hay que seguir ganando

El Sevilla sólo ha perdido un partido oficial de los nueve que ha disputado, la Supercopa de España frente al FC Barcelona. Los números del equipo de Machín son envidiables con 21 goles a favor y tan solo cuatro encajados. Es cierto que los rivales del Sevilla no han sido de un nivel tan alto como lo que se presenta en la liga, pero el conjunto rojiblanco ha sabido resolver los encuentros con bastante solvencia.

Al igual que cuando Setién llegó al Betis, Machín ha cambiado radicalmente el sistema al que estaba acostumbrada la plantilla sevillista. El juego con tres centrales, dos carrileros y dos mediapunta ha sido toda una innovación del técnico soriano, que está viendo la mejor versión de algunos jugadores del conjunto hispalense. El papel de Navas, Roque Mesa o Banega está siendo fundamental para el sistema de Machín, que propone juego vertical y potencia las bandas a la hora del ataque.

El Sevilla lleva una dinámica opuesta a la de su rival en este domingo. Con cuatro puntos en el casillero, los de Machín ganaron en su primer encuentro y empataron el segundo. El partido contra el Villarreal de la pasada semana, con la cabeza puesta en Europa League, dejó muestras de que el conjunto de Nervión tiene que ser capaz de transformar las ocasiones que tenga, ya que esto puede costarle más de un disgusto en esta temporada.

Los tres fallos consecutivos casi al final del partido, por parte de André Silva, Ben Yedder y Aleix, hicieron que el empate fuera el resultado final en el Ramón Sánchez Pizjuán. Pero el poco acierto de cara a puerta se vio compensado pro un gran nivel de la zaga y del guardameta sevillista. Vaclik ha llegado a Sevilla para demostrar que, pese a su juventud, tiene mucho que decir en este equipo.

Para el partido frente al Real Betis, Machín podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Escudero. El lateral izquierdo sufrió una fea caída ante el Villarreal que le costó una importante lesión en el codo.

El Sevilla domina históricamente

Hasta 110 veces se han enfrentado ambos equipos en competición oficial, contando tanto Liga como Copa y Europa League. En Primera el balance es claramente favorable al Sevilla, con 43 triunfos sevillistas, 22 empates y 29 victorias béticas, mientras que en Segunda ambos equipos han ganado en 2 ocasiones y empatado en 4.

En Copa el conjunto de Nervión vuelve a dominar en victorias con 4 por 2 empates y 2 del conjunto verdiblanco. En Europa League cuentan con una victoria cada uno, pero el cuadro rojiblanco salió victorioso de la eliminatoria en los penaltis.

Gil Manzano, el árbitro

El colegiado extremeño será el encargado de arbitrar el Gran Derbi de Sevilla. Gil Manzano es uno de los árbitros con más recorrido de la Primera División y prueba de ello es que será la segunda vez que sea el juez en un partido de esta categoría. No es un buen recuerdo para el Sevilla ver a este colegiado en el derbi, ya que fue el árbitro del tres a cinco de la pasada campaña.

Con Gil Manzano como árbitro, el Sevilla lleva siete victorias y seis derrotas en 13 encuentros, sin saber lo que es empatar con este árbitro. Por su parte el Betis ha sumado cinco victorias, tres empates y nueve derrotas en 17 partidos.

Posibles alineaciones