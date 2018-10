Bastón y Sobrino dejan los tres puntos en Mendizorroza

El Alavés arrancaba la tercera jornada con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada ante un Espanyol invicto en las dos primeras fechas del campeonato. Los periquitos se adelantaron en el primer tiempo por medio de un penalti transformado por Leo Baptistão, pero Borja Bastón primero y Rubén Sobrino poco después le dieron la vuelta al marcador en la segunda mitad y dejaron los tres puntos en Mendizorroza.

Abelardo alineó para la causa el mismo once que el pasado fin de semana empató en el mismo estadio ante el Betis. El técnico salió satisfecho con el trabajo del equipo y decidió apostar por los mismos once hombres. El entrenador visitante, Rubi, también repitió el once presentado la jornada anterior y con el que consiguió vencer al Valencia en el RCDE Stadium, con Marc Roca como pivote y Sergio García volcado en la banda izquierda.

La polémica marcó el primer tiempo

Comenzó fuerte el Alavés con dos llegadas, una por cada banda, en los primeros minutos de partido. Y a la tercera, Manu García aprovechó una buena dejada de Borja Bastón para hacer el primero de la tarde, aunque el colegiado lo anuló. El VAR ratificó la decisión de Iglesias Villanueva. Acto seguido, el juego se detuvo por un fuerte encontronazo entre Leo Baptistão y Duarte en una disputa aérea y por el que ambos tuvieron que abandonar el campo momentáneamente.

A los pocos minutos, Rubén Sobrino se plantó completamente solo ante Diego López tras ganar la espalda a la defensa visitante aprovechando un envío en largo, pero a la hora de rematar le encimó un zaguero rival y cayó en el área. La parroquia local se vino abajo pidiendo penalti, pero el colegiado ordenó que siguiera el juego.

La primera llegada del Espanyol fue a cargo de Baptistão, pero su disparo lo despejó a córner Pacheco. Acto seguido la ocasión fue para Sergio García, que tras aprovechar un buen balón de Borja Iglesias en profundidad, la envió al limbo. Iglesias Villanueva señaló saque de esquina ante el desconcierto de los jugadores y la afición local, y en ese córner se originó el tanto del conjunto periquito.

Al término de la siguiente jugada, el colegiado fue reclamado por el sistema de videoarbitraje y tras revisar la jugada varias veces decretó pena máxima a favor del Espanyol por un agarrón de Laguardia sobre David López. Baptistão asumió la responsabilidad desde los once metros, y no falló. El atacante brasileño batió a Pacheco con un disparo ajustado al palo izquierdo de la portería ante el que nada pudo hacer el meta extremeño.

En el tiempo de descuento del primer acto tuvo lugar la anécdota curiosa de la jornada. Y es que con el balón en juego, se disparó el riego automático del campo y obligó a esperar durante un par de minutos a que estos cesasen su actividad.

Momento en el que saltaron los aspersores. | FOTO: LaLiga

Reacción y victoria

Nada más empezar el segundo tiempo, Baptistão corrió al espacio un balón en profundidad, tuvo la pausa para ponerla atrás y apareció Sergio García para ajustarla al palo izquierdo de Pacheco, pillando al guardameta a contrapié. El balón entró, los jugadores lo celebraron y cuando los futbolistas del Alavés se disponían a sacar de centro, Iglesias Villanueva volvió a ser reclamado por el VAR y anuló el gol por fuera de juego tras revisar las imágenes.

Una vez recuperados del susto, el Alavés trató de hacerse con el control del partido. El Espanyol empezó a dejar espacios y a punto estuvo de aprovechar la situación el conjunto local a la contra, pero Sobrino no estuvo fino y se escoró demasiado, perdiendo la oportunidad de golpeo.

Finalmente, la perseverancia de los de Abelardo tuvo sus frutos. A los diez minutos del segundo tiempo, Marc Roca peinó fatalmente hacia atrás un saque de banda largo de Jony desde el flanco izquierdo. Allí apareció Borja Bastón, completamente solo, para rematar a bocajarro en el área pequeña y poner las tablas en el marcador.

Borja Bastón celebra el gol. | FOTO: LaLiga

No le dio tiempo al Espanyol a recomponerse del gol cuando Sobrino puso por delante al conjunto babazorro. La cogió Jony en su propio campo, corrió toda la banda derecha y la puso atrás para que el atacante manchego pusiese el pie y para colocarla lejos del alcance de Diego López.

Tras el segundo gol, Rubi decidió dar entrada a Melendo para tratar de cambiarle la cara a su equipo, y así fue. El Espanyol se hizo con el balón y consiguió encadenar una sucesión de llegadas claras sobre la meta local, pero sin crear excesivo peligro. Tan solo un cabezazo de Didac entrando desde la segunda línea obligó a Pacheco a intervenir, aunque sin mayores complicaciones.

A cinco minutos para el final, Abelardo introdujo a Ximo Navarro por Ibai Gómez y pasó a jugar con cinco defensas para amarrar la victoria, y le salió bien. El Espanyol no volvió a acercarse con peligro a la meta de Pacheco. La tranquilidad del conjunto local solo se vio alterada por un mal despeje de Sobrino a la salida de un córner que a punto estuvo de introducir el balón en su propia portería.

Tras este sobresalto, el colegiado señaló el final del partido con la victoria del Alavés por dos goles a uno ante el Espanyol. Ambos equipos acumulan cuatro puntos en las tres primeras jornadas. La próxima jornada, tras el parón internacional, los de Abelardo se enfrentarán a domicilio ante el Real Valladolid, mientras que el Espanyol recibirá al Levante en el RCDE Stadium.