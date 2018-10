El Lega no puede con un Real Madrid muy crecido

El Club Deportivo Leganés visitaba el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la Liga Santander para enfrentarse a un Real Madrid con ganas de ganar. El cuadro pepinero buscaba hacer de nuevo una bonita gesta en el feudo merengue como en la pasada temporada, donde el conjunto de Asier Garitano eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey. Todas las quinielas ponían al cuadro local como favorito, pero ya sabemos que en el fútbol todo puede ocurrir. Mauricio Pellegrino disponía de casi todos los jugadores para esta jornada, sin contar a las incorporaciones de última hora.

A poco menos de una hora para que empezase el encuentro, ambos técnicos daban a conocer sus alineaciones. En el Real Madrid veríamos por primera vez a Courtois con la camiseta de club blanco. El belga por fin debutaría con el Real Madrid después de varios partidos como suplente. En las filas del Leganés, Bustinza volvía al once titular, al igual que Santos. Además, el CD Leganés se estrenaba con su tercera equipación, una camiseta que apoya la lucha contra la violencia de género.

Jaime Latre sería el encargado de arbitrar este gran duelo entre dos equipos que buscan lo mismo, llevarse los 3 puntos. Nada más comenzar el encuentro Marco Asensio ya tuvo su ocasión para adelantarse en el luminoso, pero el colegiado indicó juego peligroso. Luka Modric, el mejor jugador de la pasada caapaña en Europa, recibió la primera cartulina amarilla en el minuto 3 de partido. El Madrid era el dueño del balón y las ocasiones no paraban de llegar. Un buen centro por la izquierda puso en aprietos al Lega que se salvó al no rematar Benzema. Pero el empate duró 17 minutos hasta que Gareth Bale con un buen remate, fusiló al Pichu Cuéllar para poner el 1-0 en el marcador. Con el tanto del galés, el Leganés se vino abajo y el Madrid no bajaba el ritmo hasta que en el minuto 22, Jaime Latre señaló un penalti sobre Eraso. Carrillo se encargó de lanzar el penalti, al cual no le tembló el pulso para poner de nuevo las tablas en el encuentro. Tras unos minutos más caóticos tras el gol del Leganés, el partido volvió al guión de los primeros minutos, con el conjunto de Pellegrino muy cerrado y el Madrid con la posesión. A pocos minutos para que finalizase la primera mitad, Benzema la tuvo, pero una gran parada de Cuéllar evitó el segundo del cuadro merengue. Jaime Latre indicó el finla de la primera mitad con una ocasión de Asensio para marcar.

Arrancó la segunda mitad con un balón largo de Bustinza que se perdía por la línea horizontal. La polémica no tardó en legar, y en el minuto 47 el árbitro anuló un gol a Karim Benzema. El VAR intervino e hizo que el árbitro fuese a mirarlo repetido. Al final Jaime Latre indicó gol y el Real Madrid se volvía a poner por delante en el marcador. Se vino arriba el Leganés y pudo volver a empatar, pero Michael Santos estaba en fuera de juego. Toni Kroos pudo marcar uno de los goles de la jornada, un remate con la espuela que se marchó por muy poquito. El Madrid volvía a llevar las riendas del partido, y de nuevo Karim Benzema con una jugada individual muy buena, dejaba al Leganés muy tocado. El conjunto de Pellegrino estaba muy perdido, y un ejemplo de ello fue el penalti de Bustinza sobre Asensio. El capitán de los blancos, Sergio Ramos, se encargó de lanzar el penalti y poner el 4-1 en el luminoso. La entrada de Isco fue clave para que los de Lopetegui tuviesen un mejor control de partido. Mala suerte para el Madrid, que apunto estuvo de marcar el quinto. El Madrid puso el modo destructivo y el Leganés se defendía como podía. Dani Ceballos, convocado con la selección española, entraba al terreno de juego sustituyendo a Marco Asensio. Pasaban los minutos y el resultado no se movía, el Real Madrid seguía con gran superioridad aunque no conseguía terminar las jugadas.

Finalmente el colegiado indicó el final del partido donde el CD Leganés no pudo hacer más de lo demostrado en el encuentro. El Real Madrid fue muy superior en todo el partido y el resultado refleja el buen partido de los merengues. El CD Leganés recibirá la próxima jornada al Villarreal, una gran ocasión para volver a disfrutar de la victoria.