Actualidad UD Almería: el equipo de la revolución aún no conoce la reacción

La UD Almería, con tres partidos disputados, todavía no conoce la victoria. Una racha que intentará frenar el próximo sábado a las 16:00 horas en el Sadar frente al Osasuna. Los locales tampoco llegan en buen momento, con un punto de los nueve posibles, si bien son uno de los equipos llamados a liderar la tabla de los "playoffs". El Almería ya se entrena para medirse a los rojillos en un encuentro muy importante para los intereses de ambos. El conjunto rojiblanco cayó en esta última jornada en casa frente a un rácano Málaga por resultado de 0-1. No obstante, merecieron mucho más que los boquerones por el juego desplegado y las ocasiones creadas. En esta línea se mostraba Fran Fernández al término del partido: “Es una lástima; hemos merecido más como también ocurrió la jornada anterior”, subrayaba.

Una semana después del cierre del mercado de los fichajes, los resultados aún no son visibles en el verde. No obstante, algunos ya están empezado a demostrar su valía y el acierto de ficharles tales como Luis Rioja, José Corpas o Joaquín Arzura. La más inmediata consecuencia no ha sido evolución, sino una plena revolución, pues el plantel unionista se ha reforzado hasta con 17 jugadores. Las dos últimas incorporaciones, el central Saveljich y el extremo Narváez, llevadas a cabo y cerradas el último día de mercado fueron presentadas en el día de ayer. Las temporadas anteriores de ambos se desarrollaron en España (Albacete y Betis), aunque es cierto que el central montenegrino superó en regularidad al colombiano (30 partidos por los 16 de este). Los dos llegan en calidad de cedidos por parte de sus respectivos clubes.

Además, el club se ha deshecho en este verano de un gran número de jugadores, acumulando hasta ocho bajas. Este es el motivo por el que se ha efectuado este elevado número de refuerzos por parte de la dirección deportiva. El director deportivo, Miguel Ángel Corona se ha expresado al respecto, haciendo una lectura del cierre del mercado de fichajes: “Esta plantilla hará que la afición se sienta orgullosa de quien le representa”. La última marcha ha sido la de Joaquín Fernández, único jugador almeriense y capitán, que se marcha a todo un primera como el Valladolid tras cuatro años de aventura local. Con motivo de esta marcha, los capitanes son René, Trujillo y Nano.