Castigo injusto para el Real Betis Féminas

Este sábado se ha disputado el primer encuentro liguero de la Liga Iberdrola, partido el cual las verdiblancas han caído derrotadas por la mínima en los últimos minutos de partido ante el Espanyol gracias a un gol de Paloma.



Mal arranque para las chicas en un partido donde apenas se crearon ocasiones en la primera mitad. Las guerreras verdiblancas dominaban el centro del campo con una posesión alta del balón.





La primera ocasión para las heliopolitanas ocurría en el primer cuarto de hora aprovechando un mal entendimiento entre la guardameta Mariajo y la central Elba, malentendido que no supieron aprovechar las verdiblancas para marcar el primer gol del partido y llevarse el partido a su favor.





Casi en la media hora de partido, lo intentaría de nuevo una de las nuevas incorporaciones de verano para esta temporada, la ex del Ajax Ana Romero ''Willy'' efectuando un tiro desde tres cuartos que se estrellaría en el travesaño. Las guerreras no se rendirían pese a la buena acción defensiva de las zagueras catalanas. Poco después Priscila lo intentaba desde una brillante jugada en el centro del campo. La portera españolista estuvo atenta en el ataque de la sevillana y pudo despejar la acción peligrosa de las béticas.





En la segunda parte, a los pocos minutos del comienzo de la segunda mitad, Paula Perea y Priscila sorprendieron a la guardameta, aunque el disparo de la delantera que no estuvo acertado y todo culminaría en un saque de puerta. A falta de un cuarto de hora para el final del encuentro, Yiyi pudo estrenar el marcador tras dar un testarazo en la portería de las locales que iría a las manos de Mariajo.





En los últimos minutos de partido las catalanas tomarían el control y las béticas lo pasarían bastante mal. Eli del Estal a tan sólo cinco minutos de llegar a los noventa, tuvo buena ocasión sola ante Yamane. Tras esta jugada, las béticas tendrían una grandísima contra que a poco estuvieron de llevarse el partido gracias a un gran lanzamiento de Marianela Szymanowski que se marcharía por encima de la portería





Las béticas que daban por hecho el empate, pero aparecería Paloma tras un error defensivo que haría el único tanto de partido a falta de un minuto del descuento que, en posición muy dudosa, superaría a Yamane por debajo. Solamente toca pensar en el siguiente partido ante su afición.