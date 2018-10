Cristian Salvador: "Trabajaré duro para tener más oportunidades"

Cristian Salvador ha comparecido ante los medios en Mareo, tras su debut en liga con el primer equipo. Reconoce estar "contento por haber podido jugar sus primeros minutos, aunque no fue el debut soñado, debido a la derrota". Se compromete a "seguir trabajando para poder contar con más oportunidades a lo largo de la temporada".

El mediocentro zamorano le quiso restar importancia a la derrota en Riazor. Asegura que "el equipo es prácticamente nuevo, y aun se está adaptando". No obstante, se muestra tranquilo, ya que "todos están trabajando duro de cara al próximo partido, el cual afrontan con muchas ganas e ilusión". Precisamente considera que dicho partido de copa frente al Numancia, en Soria, es una de esas oportunidades que da el fútbol. "A los pocos días de la derrota frente al Depor, ya tenemos otro partido en el que podemos demostrar que se están haciendo las cosas bien".

A la hora de hablar de su escasa participación en el equipo, no se siente decepcionado. A pesar de haber llevado a cabo una pretemporada con muchos minutos, con lo que parecía que el zamorano sería un pieza importante en el esquema de Baraja, él es consciente de que "la competencia es muy alta, y más teniendo en cuenta los fichajes que fueron llegando". No le da importancia a esa escasa participación. "Yo voy a seguir trabjando duro, día a día, con el fin de estar preparado para cuando sea necesario salir al campo a ayudar al equipo". Es probable que en el partido de copa Baraja realice rotaciones para no acumular demasiado cansancio, de cara a la liga, y es ahí donde Cristian Salvador podrá demostrar que él también quiere un puesto en el once.

Por último, le preguntaron por Cofie, que es el hombre que ocupa su posición en el campo, por lo tanto su mayor competencia dentro del equipo. "Es un jugador con mucha experiencia y calidad. Estoy seguro que esta competencia por el puesto nos va a venir muy bien a los dos".