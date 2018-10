Cuatro entrenamientos antes de viajar a Cuenca para el Barça B

El filial azulgrana necesita comenzar a despegar tras un inicio dubitativo de competición con dos derrotas, un empate y una sola victoria. Los de García Pimienta ocupan plaza de promoción de permanencia tras cuatro jornadas, dos goles a favor y cuatro en contra. El equipo azulgrana no se está adaptando bien a la categoría tras su descenso, y es que se presuponía que la parte alta de la tabla debía ser el hábitat habitual del FC Barcelona B. No obstante, tras cuatro encuentros los culés ya están a cuatro puntos del playoff de ascenso y a ocho de la primera posición.

Dos derrotas en las dos primeras jornadas ante el Alcoyano (3-1) y ante la SD Ejea (0-1). Tras ello llegó el primer triunfo ante el Sabadell (0-1) lejos del 'Mini Estadi', pero el pasado fin semana los de Pimienta no pudieron pasar del empate (0-0) ante el Peralada, que ocupa puestos de descenso. El filial azulgrana entrena este lunes para comenzar a preparar el choque el sábado a las 16:00 horas ante la UB Conquense. El martes los catalanes tendrán descanso para entrenar tres días seguidos (miércoles, jueves y viernes) antes de viajar a Castilla - La Mancha.

Un mal momento de forma para el Conquense No será un desplazamiento sencillo para el Barça B ante un Conquense que ocupa el quinto puesto del Grupo III de la Segunda División B. Pese a ello, el equipo de Cuenca no llega en buen momento tras perder en casa ante la UE Olot (0-1) y el empate en el campo del Peralada (1-1) de la anterior jornada. Además, los de Luis Ayllón quedaron apeados de la Copa al caer ante el CD Castellón. Antes, dos triunfos frente a Sabadell (2-0) y Ejea (0-1) que le hacen estar por encima de la tabla en estos momentos al respecto del equipo catalán.

Tras el partido, los de García Pimienta descansarán el domingo y no volverán a los entrenamientos hasta la semana siguiente. De no conseguir algo positivo en 'La Fuensanta', el Barça B podría caer a puestos de descenso directo, lo que podría comenzar a hacer saltar las alarmas en Can Barça. La temporada es larga y el equipo muy distinto al de la pasada campaña, por lo que la plantilla necesita un periodo de adaptación que no puede dilatarse en el tiempo.