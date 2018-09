Previa Real Madrid - Roma: Vuelve 'la Copa del Rey'

Vuelve la Champions a la capital de España. La competición fetiche del trece veces campeón de Europa regresa para quién sabe si deparar una nueva noche de gala en el Santiago Bernabéu. Un clásico como la Roma, que eliminó al Barça la temporada pasada, aterriza en feudo blanco para enfrentarse al Real Madrid en el primer partido de la fase de grupos. Será el estreno oficial de Julen Lopetegui en Champions, que carga con la responsabilidad de hacer un buen papel en la competición dónde Zinedine Zidane dejó el listón muy alto.

Y es que así es. El galo no hizo más que fortificar la relación que el Real Madrid tiene con la Champions. Los aficionados acuden al estadio presenciando un ambiente especial. Es algo que se nota en los aledaños y que se vive dentro. Cuando suena el himno por la megáfonos del Bernabéu el mundo se para durante unos segundos. Miles de imágenes y recuerdos merodean por la cabeza de futbolistas y aficionados. Los rivales tienen respeto y saben perfectamente dónde han ido a batallar. Algo que les motiva más aún y que hace más difícil que el Real Madrid siga cosechando éxitos. Sin embargo, en los últimos tres años no ha habido rival capaz de bajarle del trono. Ni la Juve, ni el Liverpool, ni el PSG, ni tampoco el Bayern de Múnich.

Asensio, el heredero al trono

Tras la salida de Cristiano Ronaldo, el trono del Real Madrid busca dueño. Muchos son los que se postulan a suceder al portugués, pero no es una tarea fácil. Asensio, tanto por su juventud como por la calidad que atesora, está llamado a ser uno de los estandartes de la entidad de Chamartín. En estos partidos es dónde tendrá que demostrar que está totalmente capacitado para ser una pieza clave en el Madrid del presente y futuro. Tiene que asumir galones y reivindicar su deseo de triunfar en el Real Madrid. Lopetegui confía ciegamente en él y sabe que tiene una proyección abismal. Ya tuvo un papel protagonista en partidos importantes de Champions como contra el PSG o el Bayern de Múnich.

Asensio la cuelga bajo la mirada de Zidane. Foto: Daniel Nieto (VAVEL).

El debate en la portería

Supone toda una incógnita quién será el guardameta elegido por Julen Lopetegui para debutar en Champions. El vasco tiene dos opciones. Apostar por el portero de las tres Copas de Europa consecutivas o dar un paso al frente y apostar por Thibaut Courtois. Una decisión complicada que, sea cuál sea la opción elegida, generará críticas y elogios. Teniendo en cuenta los precedentes, Julen ha dado la titularidad al belga en los dos últimos partidos de Liga ante Athletic y Leganés. Sin embargo, en la Supercopa de Europa dio la titularidad al costarricense. En la rueda de prensa previa al partido, el técnico no se la salió del guión de las últimas conferencias y reiteró: "Tengo dos magníficas soluciones y, decidamos lo que decidamos, acertaremos seguro".

Courtois, en su presentación con el Real Madrid. Foto: Pablo Rodríguez.

La Roma, un rival sólido

Los italianos cosecharon un gran papel la temporada pasada. Eliminaron a uno de los favoritos, como lo era el Barça de Valverde, apelando a la épica. Manolas marcó el tres a cero que daba el pase a los suyos a menos de diez minutos del final. El griego, con casi toda seguridad, recibirá un gesto de cariño por parte del Bernabéu fruto de la rivalidad que mantiene con el Barcelona. De no haber entrado su cabezazo en el Olímpico de Roma, hubiese deparado un clásico europeo. Además, este año se han reforzado con fichajes de calidad como Javier Pastore, Steven Nzonzi, Justin Kluivert o el centrocampista croata Ante Coric.

La Roma celebra un tanto en su estadio. Foto: AS Roma.

Arbitrará Bjorn Kuipers

El árbitro holandés Bjorn Kuipers será el encargado de dirigir este miércoles el partido entre Real Madrid y Roma de la primera jornada de la fase de grupos de Champions. Kuipers ya arbitró al Real Madrid la temporada pasada en el partido de ida de las semifinales ante el Bayern Múnich y también en la fase de grupos en su visita al Borussia Dortmund. Además, fue el elegido por la UEFA para dirigir la final de la Europa League en la que el Atlético de Madrid se hizo con el título ante el Olympique de Marsella.

Kuipers en un partido del Mundial. Foto: FIFA.com

Declaraciones

Julen Lopetegui compareció en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y reconoció que es todo un privilegio debutar en Champions dirigiendo al equipo de las trece Copas de Europa: "Siento orgullo, responsabilidad e ilusión. No voy a explicar lo que supone la Champions para el Real Madrid. Lo que más destacaría es la ilusión y la ambición". Además, tuvo palabras para Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia del club: "Ha marcado una época maravillosa en el Madrid y ha batido todos los récords. Pero ya es pasado. El hueco que deja, que es grande, ha sido ocupado por otros que vienen con ambición. Vamos a poder competir a la misma altura que cuando estaba él".

Di Francesco también habló del portugués, reconociendo que el Madrid no está notando su ausencia y aprovechó para elogiar a Sergio Ramos: "Él resolvía muchos partidos, pero el equipo no está notando su ausencia. Tiene jugadores de una enorme calidad, seis titulares de la selección. Tienen a uno con una seguridad impresionante: Sergio Ramos. Tiene una calidad impresionante, cambia el juego de un lado a otro de forma increíble. Lo hizo el otro día con España, modificando el equilibrio de todo un equipo, incluso cuando vas con una presión fuerte. Y no todos los defensores son capaces de hacer eso, te lo aseguro".

Convocatorias

Real Madrid: No se ha hecho pública.

AS Roma: Porteros: Robin Olsen, Antonio Mirante; Defensas: Rick Karsdorp, Juan Jesus, Federico Fazio, Kostas Manolas, Iván Marcano, Davide Santon, Aleksandar Kolarov, Alessandro Florenzi; Centrocampistas: Bryan Cristante, Daniele De Rossi, Nicoló Zaniolo, Steven Nzonzi; Delanteros: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrick Schick, Cengiz Under, Justin Kluiver, Stephan El Shaarawy.

Posibles alineaciones