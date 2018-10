Problemas para los rayistas de cara a Anoeta

Queda claro que la suerte no acompaña al Rayo Vallecano esta temporada, y mucho menos a sus aficionados. Si no eran suficiente los problemas ocurridos estas últimas semanas con respecto a las obras y seguridad del Estadio de Vallecas, hasta en los partidos a domicilio los rayistas no van a poder viajar tranquilos a animar a su equipo.

En esta ocasión, en el tercer encuentro fuera de casa del Rayito, es donde acaba de ocurrir la enésima incidencia de la temporada. El Estadio de la Real Sociedad, debido a las obras que está sufriendo por la reforma llevada a cabo por el club, ha visto reducido su capacidad de aforo por el derribo de las gradas y la eliminación de la pista de atletismo, tal y como ha desvelado Unión Rayo. Las mismas se están produciendo en una de las gradas de fondo, donde habitualmente se ubicaba a la afición visitante. Todo esto ha provocado que apenas se pueda permitir la entrada de sus más de 28.600 socios, lo que reduce el número de entradas a la venta para el público en general, al igual que sucedió cuando el F.C. Barcelona visitó Anoeta.

El partido se disputará el Martes 25 a las 21:00 horas y se podrá ver en abierto por GolTv

Todo apunta a que esto volverá a ocurrir el próximo 25 de septiembre contra el Rayo Vallecano. Una lluvia de sucesos que se suman a la red que dificultó la visión en el encuentro contra el Atlético de Madrid, o el horario del segundo partido contra el Huesca, el cual se disputó en día laborable.

De esta manera los rayistas se quedarían sin la oportunidad de uno de los desplazamientos más deseados de la temporada. La última vez que el Rayo Vallecano viajó a Anoeta fue en la temporada del descenso, en el partido que sentenciaba a los de Paco Jémez, a pesar de ser el equipo con más opciones de salvarse y a falta de una jornada por disputarse. A pesar de ello, los aficionados del Rayo animarán a su equipo a través de las pantallas, donde lo podrán ver por abierto en GolTv a las 21:00 horas.