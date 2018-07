Marcos de Loma ficha por el Atlético de Madrid

Google Plus

El Rayo Vallecano, a pesar de haber vivido una temporada escandalosamente buena, no puede evitar que algunos de los jugadores jóvenes que se forman en las categorías inferiores, pongan rumbo a otro club. El inexistente papel que han tenido para Míchel los canteranos durante la temporada del ascenso -no ha debutado ninguno, hecho que no ocurría desde hace catorce años-, complica y mucho que los talentos que se han cuajado en la fábrica franjirroja, permanezcan.

Marcos de Loma vestirá la rojiblanca

En total contraste con el poco movimiento de entradas y salidas que está existiendo en el primer equipo, las salidas en las categorías inferiores no cesan, y todavía queda verano por delante. Las más sonadas son aquellas del Juvenil A o del filial, que han realizado una campaña extraordinaria, y aun así han decidido abandonar el club. Pero en otras categorías también se están produciendo salidas. La última de ellas es la de Marcos de Loma, que ha puesto rumbo al Atlético de Madrid.

El club colchonero acoge al jugador procedente del Cadete A del equipo de la franja. Durante la última temporada disputada, los madrileños acabaron en la séptima posición, a cuatro puntos del sexto clasificado y ocho unidades por encima del noveno. Este equipo, a pesar de su lugar en la clasificación, ha sido el tercer equipo más goleador -tan sólo superados por Real Madrid y Atlético de Madrid-, anotando un total de 78 dianas.

Foto grupal del Cadete A del Rayo Vallecano | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

En cuanto a lo que Marcos respecta, el nuevo fichaje rojiblanco, que llegó a ser convocado por las categorías inferiores de la selección madrileña, es una joven promesa que ya se destapó en su etapa de Alevín, marcando la escalofriante cifra de 52 goles en 26 partidos. Pero en su posterior andadura en la Primera División Infantil, fue capaz de transformar 39 tantos de los muchos balones que pasaron por sus botas a lo largo de 26 encuentros.