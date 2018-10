Óscar Plano: "Zorrilla tiene que marcar el primer gol"

Uno de los héroes del ascenso, Óscar Plano, se sentó hoy en rueda de prensa para hablar de la actualidad del equipo blanquivioleta. Llamado a ser una de las claves de este nuevo Real Valladolid, y uno de los pilares ofensivos, el madrileño acalló las posibles críticas en torno a su reciente rendimiento con su gol en Balaídos, primero del Pucela en esta temporada. Todavía con la resaca de la hazaña en Vigo, donde el equipo fue capaz de igualar un 3-1 adverso, la mente ya está puesta en el Levante, equipo que visitará el Nuevo José Zorrilla este mismo jueves, y que viene de recibir seis goles del Sevilla en el Ciutat de Valencia.

Fue del propio estadio de lo que habló, entre otras cosas, el futbolista criado en la cantera del Real Madrid: "el jueves afrontamos un partido muy importante. Hay que sacar los tres puntos y, para ello, Zorrilla tiene que marcar el primer gol". De goles, precisamente, era de lo que se hablaba en la capital castellana antes del choque ante el Celta. Esa pólvora, mojada hasta entonces, ha parecido secarse, por lo que la ilusión y los pensamientos de victoria vuelven a reflejarse entre los aficionados.

Buscando todavía la primera victoria de la temporada, el primer gol y el primer punto en Zorrilla, donde todavía no hemos podido sumar, y salir de los puestos de descenso, Plano respondió a las preguntas sobre su forma física, clave para lograr estos objetivos citados: "me estoy encontrando cada vez mejor. Me está costando porque me perdí gran parte de la pretemporada, pero iré cogiendo ritmo", aclaró Óscar, uno de los nombres a resaltar del pasado curso.

Además, el delantero de 27 años también tuvo tiempo para hablar sobre la polémica en torno a las decisiones arbitrales del pasado sábado, y de la actuación del VAR, duramente criticado estos últimos días: "hemos hablado de ello. Creemos que fuimos perjudicados, pero ya está olvidado y queremos centrarnos en el Levante", finalizó el '10' albivioleta.