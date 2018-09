Espectáculo sevillista

Ni medio segundo pasaba de partido cuando el Sevilla se acercó al área. Los primeros minutos eran de dominio hispalense, pero eso no se traducía en ocasiones claras de gol.

En el minuto 16 llegaba la jugada más peligrosa y a la vez el primero gol de los de Machín. Robo de balón en tres cuartos de campo y balón rápido a Navas para que centre y André Silva remache a gol. Se lo merecían los sevillistas que habían tenido la pelota y las mejores jugadas.

Poco después el Madrid saca un córner que repele la defensa sevillista, el balón le cae a Ben Yedder que ve a Navas corriendo la banda y el de Los Palacios ,tras un carrerón, tira a puerta pero de tiene Courtois y el rechace cae a André Silva para poner el 2-0.

Tras el gol los blancos ,hoy de rojo, reaccionaron con un balón al palo de Bale. Primera media hora sevillista en la que tras el parón por las altas temperaturas, Vázque iba a mandar un balón al larguero. En el 39, un saque de esquina rechazado por la defensa madridista que cae a Vázquez y de cabeza da una asistencia a Ben Yedder para que haga el 3-0. En el minuto 42 una falta que pone Banega y Sergi Gómez casi anota el cuarto. El primer tiempo terminaba con un error de Vaclik en la salida que Bale no acierta a marcar con la portería vacía.

La segunda parte empezó como la primera, el Sevilla con un gran ritmo que le hacia llegar al área rival aunque no creando ocasiones peligrosas. En el minuto 53 llegó la jugada que decidió el partido ya que el VAR anulaba el gol de Modric, tras este tanto los madridistas bajaron los brazos y vieron que el partido era imposible de remontar, además la lesión de Marcelo ,y con todos los cambios hechos, terminó de rematar al club blanco.

El Sevilla aprovechaba las contras para poder hacer el cuarto pero no lo consiguió debido a un gran Courtois que evitó una mayor goleada. La nota negativa es que Arana se tuvo que retirar por problemas en el bíceps femoral y no se sabe el alcance de la lesión. La conclusión tras este partido es que el Sevilla quizás juegue mejor con Ben Yedder y André Silva en punta de lanza y con un medio del campo con jugadores muy habilidosos con el balón ya que con anteriores alineaciones no se había podido alcanzar ese ritmo y ese juego que hemos visto en los últimos encuentros. Tres puntos que sirven para afianzar el proyecto de Machín y poner fin a esa pequeña crisis que se había abierto tras las derrotas en el derbi y Getafe.