La APARO dice basta

Desde que el pasado martes, 25 de septiembre, se conociese el precio de las entradas que la Agrupación Deportiva Alcorcón le envió a los aficionados del Real Oviedo no se ha hablado de otra cosa en el entorno azul.

La APARO (Asociación de Peñas del Real Oviedo), ha decidido animar a todas y cada una de sus integrantes a decir basta a los elevados precios por ver partidos de Segunda División. En esta ocasión, la cantidad de 30 € es la que un aficionado del conjunto carbayón tiene que pagar si lo que quiere es acompañar a su equipo en su visita a Santo Domingo.

La decepción, o el enfado, en este caso, de esta entidad, viene dada porque, a pesar de que el número de las localidades enviadas es el mismo que el año pasado, su visibilidad no es muy buena y menos aún si se tiene en cuenta que el precio ha subido 10 € con respecto a la pasada campaña, es decir, un 33 %.

Si bien es cierto que el boicot no es oficial, no se espera un gran número de aficionados del Real Oviedo en las gradas del feudo alfarero. Ni siquiera la Peña Azul Madrid asistirá al partido.

Javi Pérez, presidente de la APARO, considera el precio de "abusivo", por lo que ha pedido a sus peñas que no hagan desplazamiento a Madrid aunque se mantiene en la postura de que no existe boicot como tal, sino que simplemente "se recomienda" a dichas peñas no acudir al encuentro a modo de protesta.

A pesar de todo, ni él ni la APARO pondrán inconveniente alguno en facilitar las entradas necesarias para todos aquellos aficionados carbayones que sí que deseen ver el encuentro desde el fondo norte de Santo Domingo, aunque, según Pérez, la visibilidad y la elevación sean escasas.