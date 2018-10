Luka Modrić, jugador 5 estrellas de septiembre

El jugador croata Luka Modrić, ha recibido últimamente innumerables premios como: el jugador UEFA de la pasada campaña, superando así a rivales tales como Cristiano Ronaldo o Antonie Griezman; en la gala que organiza FIFA (The Best), para elegir su once ideal, sus mejores jugadores/as también volvió a salir premiado con el mayor reconocimiento a nivel individual, donde también formó parte del once ideal compartiendo equipo con alguno de sus compañeros.

Este premio que entrega la empresa cervecera Mahou, es elegido entre todos los aficionados por redes sociales, mediante la propagación de #Jugador5EstrellasRM y el jugador de la plantilla que cayese cada aficionado, que debía ser premiado por su esfuerzo en el segundo mes de la temporada 2018/19.

El jugador ha comenzado la temporada, un poco cansado puesto por su esfuerzo en el pasado Mundial de fútbol de Rusia 2018, donde con la ayuda de sus compañeros, esta selección fue capaz de alcanzar la final contra la selección francesa, quien acabaría ganando el torneo.