Derrotas que duelen

La UD Almería cayó en Córdoba tras un mal partido en el que apenas mostraron intensidad y deseos claros de querer ganar el partido. Pese a ello la segunda parte fue dominada por los rojiblancos, pero la segunda mitad fue la determinante en el encuentro, donde el Córdoba marcó el único gol del partido.

El partido empezaba con un Almería bien plantado que salía jugando la pelota frente a un Córdoba temeroso que esperaba en su campo la llegada de los almerienses. La primera ocasión sería obra de Luis Rioja que remataría con la izquierda de libre directo por encima de la portería. Los almerienses atacaban pero sin llegar a inquietar a Carlos Abad, muy tranquilo durante todo el partido. Sería Juan Carlos el que probaría desde fuera del área con un gran remate pero que fue fácil a las manos de Carlos Abad. Sin embargo, la mejor ocasión de la primera parte sería obra de los locales en el 28, en una acción en la que Juan Ibiza estaba siendo atendido fuera del campo y dejó su hueco libre para que un pase filtrado dejase solo a Piovaccari frente a René y este último le pararía el remate que iba a gol.

Juan Ibiza sería sustituido por Trujillo, momento en el que el Almería perdía seguridad y salida de balón. La siguiente ocasión manifiesta de gol sería obra de Jovanovic, que no llegó a rematar entre los tres palos una asistencia de Jaime Romero. Pese a esto el control del juego era de un solo equipo, siendo el equipo indálico el que parecía que podría ser el primero en adelantarse en el marcador por insistencia y juego. Álvaro Giménez lo intentaría de libre directo desde lejos y se marcharía alto por muy poco. Para finalizar la primera parte, De la Hoz remataría con la testa un centro de Rioja que sería parado por el cancerbero blanquiverde.

Luis Rioja conduciendo el balón | Fuente: UD Almería

La segunda mitad empezaría con igualdad de ambos equipos y eso se vio viendo conforme pasaban los minutos. En el 54 Piovaccari remataría escorado a la derecha dentro del área sin encontrar puerta y unos segundos más tarde Jaime Romero haría una muy buena jugada individual desde banda derecha y remataría con la zurda al palo largo, obligando a René a estirarse para sacar el chut del extremo cordobés. Unos dos minutos más tarde Piovaccari volvería a rematar desde el centro del área tras un gran centro de Jaime Romero, que fue el mejor jugador del encuentro con diferencia. Los rojiblancos empezaban a andar perdidos y Fran Fernández no supo reaccionar ante la situación por lo que el centro del campo rojiblanco fue anulado y su ataque inexistente. Incomprensible también el cambio tempranero de Luis Rioja, que no tenía ninguna molestia y que pese a estar cuajando un mal partido, estaba aún bien físicamente. Daba la entrada a Aguza, que jugaba contra su ex equipo. Este cambio le restó efectividad al Almería e hizo que desapareciera una banda en ataque y defensa y que no se encontrasen bien posicionados en el campo ni Aguza ni De la Hoz.

Álvaro Giménez en un choque para ganar el balón | Fuente: UD Almería

Los minutos pasaban y el Córdoba se hacía dueño del encuentro, ganando la posición a los rojiblancos, las segundas jugadas y obligando a jugar “al pelotazo” a los de Fran Fernández. Piovaccari traía peligro con las ocasiones anteriores y en el 72 volvió a avisar, pero un minuto más tarde no fallaría: jugada de Jaime Romero por la banda derecha que pasaría a Aguado y este daría un pase casi sin mirar al segundo palo y Piovaccari de semi chilena remataría un balón al fondo de las redes que René casi acierta a despejar. Al Almería le entraron las prisas, por lo que ganaron en imprecisión. Con la entrada de Chema por Eteki el Almería no cambió y se desmoronó un poco más. Las ocasiones seguían siendo blanquiverdes como la del remate de cabeza de Quintanilla en el 77 que salió desviado por poco tras un saque de esquina.

El Almería no consiguió volver a rematar con claridad hasta el minuto 85, en el que Romera falló un remate muy claro para los indálicos. El partido moriría con una falta de Aythami sobre Álvaro Giménez, que daría lugar a la expulsión del defensa califal y de José Corpas, ambos por recibir la segunda cartulina amarilla.

El Almería perdía una ocasión inmejorable para alejarse definitivamente del descenso y de asegurar un colchón de puntos de cara al difícil tramo de LaLiga 1|2|3 que le viene, en el que tendrá que enfrentarse a equipos como Sporting, Albacete, Dépor, Las Palmas o Granada, equipos en clara racha ascendente y que se encuentran en lo más alto de la clasificación.