Enes Ünal, concentrado con Turquía; Duje Cop, lesionado

El Real Valladolid vuelve a contar con jugadores internacionales. Acostumbrado a mantener a toda la plantilla durante las fechas FIFA, con la salvedad de alguna excepción puntual, el club vallisoletano tendrá que habituarse a las ausencias de los dos únicos delanteros de la escuadra, Enes Ünal y Duje Cop. Ambos, con un inicio de temporada un tanto diferente, vienen siendo convocados recientemente por sus naciones, Turquía y Croacia. Pese a contar con pocos minutos, y encontrarse lejos de la titularidad, los dos futbolistas siempre son tenidos en cuenta, hecho que habla por sí solo de su valía.

Ünal, a la sombra de delanteros de élite

Díficil papeleta la del nacido en Osmangazi con la selección nacional. Enes Ünal, que debutó con la absoluta en marzo de 2015, cuando solo contaba con 17 años, ha disputado un total de nueve partidos, en los que no ha logrado ver puerta. A las órdenes del rumano Mircea Lucescu, el ariete del Pucela está viendo truncada su notable progresión originada en las categorías inferiores, y es que Ünal anotó un total de 43 goles en 53 partidos desde la Sub-16 hasta la Sub-21. Delantero muy precoz, la competencia en la zona ofensiva del combinado turco es elevada.

Turquía, ubicada en el Grupo 2 de la Liga B de la UEFA Nations League, comparte sector con dos selecciones mundialistas, Rusia y Suecia. Tras dos partidos disputados, el conjunto otomano suma tres puntos gracias a su victoria ante Suecia (2-3) en Solna; por otro lado, cayeron en casa (1-2) ante los organizadores del pasado Mundial.

El esquema del equipo turco está claramente definido por un 4-2-3-1, con dos extremos levemente atrasados (Ünder y Calhanoglu) que escoltan al único punta, Cenk Tosun. El delantero del Everton es la principal 'amenaza' de Enes Ünal, recambio directo del alemán de nacimiento. En su favor, hay que decir que el ex de Villarreal y Levante ha sido capaz de ganarle el puesto en la convocatoria a jugadores icónicos como Umut Bulut. Ünal bien podría contar con minutos, gracias a su buen arranque liguero, en el amistoso del jueves ante Bosnia, en casa. Más complicado lo tendrá el domingo, cuando visiten Sochi para medirse a Rusia, ahora sí, en encuentro oficial y con media clasificación en juego.

Cop, de baja por lesión

Duje Cop no acudirá a la concentración de la selección croata debido a una 'lesión muscular grado I-II en el bíceps femoral izquierdo'. Así lo anunciaba hoy el Real Valladolid a través de sus redes sociales. Cop, que ha encontrado un hueco en el nuevo esquema de Sergio González, estará entre dos y tres semanas de baja, por lo que estará ausente en la visita al Benito Villamarín y podría ser duda para recibir al Espanyol.

La baja de Cop no será definitiva ni decisiva para el combinado europeo. El delantero del Valladolid vive una situación similar a la de su colega en Pucela, Ünal. Debutando en septiembre de 2014, Duje ha participado hasta en 14 encuentros con Croacia, anotando dos tantos; el primero, en un amistoso ante Irlanda del Norte en noviembre de 2016, y el segundo, también en un amistoso, ante México en mayo de 2017, en un encuentro en el que fue capitán. Sumando el escaso montante de 41 minutos con Croacia en todo 2018, el ex de Sporting y Málaga no estuvo presente en la abultada derrota de la subcampeona del Mundo por 6-0 frente a España, en Elche.

El actual seleccionador croata, y héroe nacional, Zlatko Dalic, apuesta también por un 4-2-3-1, recayendo habitualmente la responsabilidad de los goles en el ariete de la Juventus, Mario Mandzukic. Sin embargo, en las escasas ocasiones en las que el ex de Bayern y Atleti ha faltado a su cita con el equipo, el técnico ha optado por alinear a otros delanteros, como Ivan Santini, uno de los grandes nombres de la liga belga, o Marko Livaja, delantero titular del actual campeón griego, el AEK de Atenas, y con pasado en nuestra liga, en la UD Las Palmas. Aunque el futbolista de Vinkovci no vaya a poder aportar, cabe nombrar los siguientes duelos de Croacia: un partido de la Liga de Naciones ante Inglaterra, el viernes en Rijeka, con el objetivo de evitar el descenso y seguir vivos en la competición, pese a la amplia distancia que España mantiene con sus perseguidores, y un amistoso, a priori sencillo, el lunes ante Jordania.