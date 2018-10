Misma formación pero con cambios tácticos y de jugadores

El Almería recibe a las Palmas el próximo sábado a las 20:30 horas en el encuentro correspondiente a la jornada nueve de LaLiga 1|2|3. Aunque la posición de los locales no es nada mala, enfrenta a uno de los equipos punteros de la categoría. Así, el conjunto canarión descendió el año pasado y, junto a Málaga y Deportivo, es uno de los principales candidatos para subir. Pasados algo menos de dos meses de competición, el tiempo les ha dado la razón, pues ya son terceros y a cuatro puntos de los malacitanos. Los rojiblancos vienen de caer en Córdoba (1-0) mientras que los rojiblancos no pasaron del empate (0-0) frente a un aguerrido Alcorcón.

Posibles tácticas y cambios para el próximo partido

El fútbol no solo entiende de resultados, también de tácticas y estilos de juego. Los cimientos de un equipo no son sus jugadores, sino su formación. La UD Almería de Fran Fernández ha abandonado el 4-2-3-1 y se ha organizado a partir del 4-4-2, un sistema que por ahora da sus resultados. Sin embargo, los frutos no son ilimitados y hay que buscar otras alternativas. Eso es lo que pretende el técnico, que, sin embargo, ha repetido alineación en los últimos cuatro partidos. El sistema es por ahora inamovible.

La UD las Palmas debe ser el equipo que proponga, el que posea y amase la pelota, mientras que la UD Almería debe ser el equipo mordaz, el que domine el fútbol de pocos toques. Esto, junto con el balón parado (guantes de Rioja y Juan Carlos Real), puede hacer mucho daño a los canarios. Si estos roles se mantienen, los locales presentan muchas opciones de llevarse el partido.

A Andoni López se le reventaron las costuras la semana pasada, por lo que debe ponerse el mono de trabajo. El lateral debe adaptarse a marchas forzadas al ritmo de la segunda división, o se recurrirá y con razón al canterano Navas. También es cierto que su labor requiere de la ayuda de su interior, casi siempre Luis Rioja. La zona del lateral izquierdo debe reforzarse seriamente. Romera no peca de esa falta de experiencia en estos asuntos, si bien debe aportar mucho más en ataque. Debe colgar más centros y desdoblar mucho más a su extremo correpondiente.

La expulsión de José Corpas le abre la puerta de la titularidad a Chema Núñez, que se ha destapado como un perfecto revulsivo. No obstante, el ex canterano ha mostrado sus habilidades para ser titular. Sekou no se queda atrás, (buen ejemplo de ello es el duelo copero en la Rosaleda), por lo que debe jugar mucho más. Así, solo ha jugado 14 minutos contra el Reus en los últimos tres partidos. Su fuerza y su juego de espaldas no puede ser ignorado. Igualmente, el doble pivote compuesto por de la Hoz y Eteki, se encuentra muy desgastado. Uno de los dos debe ser sacrificado por Aguza, que no ha jugado nada mal cuando ha salido. Todo hace indicar que será el primero, ya que el ex del Sevilla Atlético ya ha dejado muestras de su gran fortaleza física y disciplina táctica.