El Rayo Majadahonda intentará dejar el Wanda Metropolitano a partir de enero

El equipo madrileño ya ha comenzado, de la mano con el ayuntamiento, los trabajos necesarios para que el primer equipo pueda disputar los partidos de Segunda división en su hogar original, el estadio “El Cerro del Espino”.

Cabe destacar que no se habían iniciado los trabajos necesarios para la habilitación de dicho terreno de juego, debido a que se necesitaba hacer unos estudios previos sobre el campo de juego para saber qué había debajo del mismo y así observar si se podía o no cavar en el sitio. Las instalaciones del club madrileño cuentan con una larga historia y antigüedad, no se poseía una documentación detallada de lo que las máquinas podían encontrarse en el subsuelo y, por dicho motivo, no empezaban las obras desde hace semanas.

Finalmente ayer, 10 de octubre del 2018, ya se podía observar bastante movimiento en cuanto a obras se refiere en el Cerro Del Espino. Recordemos que, por ahora, el Rayo Majadahonda C.F disputa sus partidos como local en el Wanda Metropolitano, estadio que pertenece al Atlético de Madrid. Esta situación se dio gracias a la llamada de auxilio que realizó el conjunto de Majadahonda al club “colchonero” al no poder jugar en Segunda División por no contar con unas instalaciones aptas para ello.

La Liga exige una serie de requisitos para la celebración de partidos de Segunda División y, las adecuaciones y mejoras se articulan en varios aspectos principales como lo son: la iluminación (la cual tienen que cambiar por exigencias de la TV), el espacio para medios de comunicación y cámaras de TV, las vallas publicitarias con su nueva altura y tiro de cámaras y, por último, el aforo. El cual pasará de 3.100 aficionados 4.000 posibles almas que alentarán al equipo.

No obstante, La Liga permite un año de reformas para instalar todo lo nuevo que tendrá dicho campo de juego. Si el Rayo Majadahonda sigue la próxima temporada en Segunda División, contará con un estadio apto para la realización de partidos de dicha categoría.

El Ayuntamiento de Majadahonda y el Atlético de Madrid trabajan arduamente en el Cerro del Espino. El club colchonero disfrutará también de las nuevas instalaciones a partir de enero ya que su equipo femenino y, el equipo juvenil en la Youth League, disputarán sus encuentros allí. Veremos cómo se desarrolla esta situación y esperamos que el club pueda volver a su casa lo antes posible.