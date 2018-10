El Rayo en descenso desde la primera jornada

El tan ansiado regreso a Primera División, tras dos temporadas, del Rayo Vallecano no está siendo, ni mucho menos, el deseado. El equipo de Míchel no termina de arrancar y parece que, aunque las sensaciones de juego no son del todo negativas, los resultados no terminan de concretarse y salir hacia delante. Tanto es así, que se ha visto reflejado en la tabla clasificatoria. Penúltimo en Liga, es el único equipo de los veinte que conforman la categoría de Primera División que no ha abandonado los puestos de descenso desde que arrancara la temporada, con ese Rayo Vallecano-Sevilla que acabó con derrota para los locales por 1-4 en su estreno en Primera.

Si no fuera poco con los malos resultados, la situación del Rayo no es mucho mejor fuera de los terrenos de juego. Los temas extradeportivos también han asediado al conjunto de Vallecas llegándose incluso a cerrar en septiembre su propio estadio por obras y falta de seguridad.

El Rayo Vallecano es el segundo equipo más goleado de Primera División, con quince goles, solamente superado por el colista

Sin embargo, tras la reapertura del mismo, la situación no fue a mejor, y el Rayo no levantó cabeza, sucumbiendo por 1-5 contra un rival directo como es el Deportivo Alavés. Curiosamente, el mejor Rayo visto hasta la fecha ha sido en campo ajeno. Contra Real Sociedad y Huesca se mostró un equipo más fuerte mentalmente y hecho a la competición pero, a pesar de que con los segundos consiguieron la victoria por la mínima, contra los vascos se dejaron ir los tres puntos y solo pudieron cosechar un empate. Quince goles encajados es la cifra que trae de cabeza a los de Míchel, solamente superados por el colista, el propio Huesca.

Ahora, con el parón de selecciones, el Rayo intentará rehacerse para afrontar el próximo partido, contra el Getafe en Vallecas, para intentar enderezar la situación. Sin ser el contexto idóneo para este delicado momento, por las llamadas de hombres importantes como Advíncula y Kakuta por parte de sus selecciones, el conjunto vallecano lanza un órdago y hace autocrítica para intentar salir del descenso por primera vez en esta temporada: "Tenemos que exigirnos más. La afición está de diez y tenemos que igualarlo. Hay equipo de sobra y jugadores de sobra, no tengo ninguna duda", expresó el central Jordi Amat al término del último encuentro. Ahora toca demostrarlo.