La falta de puntería condena al RCD Mallorca en Granada

Vicente Moreno volvió a confiar en el mismo los mismos once hombres para la visita a tierras granadinas que ocho días antes golearon en Palma al Tenerife (4-1), incluyendo a un Martin Valjent que renunció a ir convocado con su selección para estar en Granada y ayudar a su equipo. Por su parte, los nazaríes también iniciaron el choque con los once mismos hombres que en la jornada pasada se impusieron en Reus (1-2). Los visitantes, que llegaban con la ilusión de brindar una victoria a todas aquellas personas afectadas en Sant Llorenç, no fueron capaces de perforar la portería rival. El Granada se llevó los tres puntos para ponerse en la segunda posición de la clasificación. Por el otro lado, el Mallorca, a pesar de la derrota, se mantiene en los puestos que dan acceso a disputar los playoffs.

Los bermellones -esta velada luciendo su tercera equipación a pesar de su más que posible confusión con el atuendo del colegiado- gozaron de la primera gran ocasión de la contienda con un tiro de Dani Rodríguez que fue repelido por el meta de los anfitriones. Aunque este primer intento no definiría el resultado del partido, tan solo que los bermellones tratarían de sorprender al rival, pero sin fortuna.

Sin acierto

Después de un tramo de tanteo entre ambos equipos, el ex jugador del Albacete conectó un testarazo que se marchó desviado de la portería rival. Poco después, Rui Silva desvió un disparo de Abdón desde fuera del área. En el minuto 15, el colombiano Adrián Ramos casi se aprovecha de una indecisión de Reina tras un saque de esquina y en el 22, Vadillo probó fortuna sin éxito. Pero el gol no tardaría en llegar al encuentro.

Un golazo letal

Una vez pasada la media hora de juego, y después de que el público reclamara una posible pena máxima de Fran Gámez sobre el jugador del Granada Puertas, una acción que podría haber cambiado el partido, Pozo colocó en una de las escuadras del arco mallorquinista un balón que previamente le había dejado de espuela Vadillo. Se pasó de la posible posibilidad de anotar del Mallorca a que el Granada se adelantara en el electrónico. Un gol que marcó el encuentro y que, debido a la trayectoria que cogió el balón, maravilló a los allí presentes tanto como sorprendió al meta local.

El tanto encajado espoleó a los baleares. En el minuto 39, Dani Rodríguez disparó desviado y uno después, Aridai falló un gol cantado tras una buena asistencia de Abdón.

Intercambio de golpes

Durante el descanso, el ghanés Baba reemplazó a un Marc Pedraza que acabó el primer acto renqueante. En el 50, Adrián Ramos mandó el cuero al limbo tras un excelente control con el pecho y uno más tarde, la grada demandó una mano de Gámez en el interior del área, que no fue concedida por el colegiado, siendo otra acción crucial que podría haber cambiado el resultado final del encuentro. Instantes después, Rui Silva evitó el tanto de Aridai con una gran parada.

Pasada la hora de juego, Antonio Puertas rozó el segundo en una acción personal que finiquitó con un disparo que se marchó fuera por escasos centímetros y justo después, Dani Rodríguez no supo culminar una recuperación de Lago Junior.

En el minuto 77, y ya con Álex López sobre el pasto, Salva Ruiz malgastó otra buena llegada de los vestidos de negro. A cuatro minutos para el final del encuentro, Valjent intentó el disparo desde lejos en, a la postre, la última aproximación para lograr lo que hubiera sido un justo empate y el reparto de puntos en un encuentro marcado por la falta de acierto.