Previa Real Madrid - Viktoria Plzen: La Champions, la mejor cura para este Madrid

Vuelve el fútbol y vuelve la Champions al Santiago Bernabéu. La competición fetiche del conjunto blanco que tantas alegrías ha dado a lo largo de los más de cien años de la historia del club. Vuelve en un momento delicado con un Real Madrid más necesitado que nunca. La continuidad de su entrenador Julen Lopetegui pende de un hilo y no se baraja otra opción que no sea la de ganar este martes ante el conjunto checo del Viktoria Plzen.

Resulta obvio afirmar que la entidad de Chamartín no pasa por un buen momento. Que los resultados de los últimos partidos son inaceptables y que el juego del equipo no convence a ningún sector del Bernabéu. Sin embargo, no hay una mejor cura para el Real Madrid que la Champions. Esta competición es capaz de hacerle curar todos los males y de convertir un fracaso de temporada en todo un éxito. Cuando suena el himno todos los problemas quedan en un segundo lugar y se disfruta del fútbol sin más dilaciones. Fue precisamente en esta competición hace algo más de un mes cuando se comparó a este mismo equipo con la Quinta del Buitre o el Madrid de Di Stéfano. El rival era la Roma y el partido acabó con tres goles a cero. Fácil y sencillo.

El Madrid acumula cinco partidos sin conocer la victoria

Lopetegui parecía entonces el entrenador idóneo para el club. El juego vistoso que cosechó el equipo ante el cuadro italiano dio lugar a muchas expectativas. Quizás demasiadas. Y ahora que las cosas no van tan bien todas las culpas recaen únicamente al técnico vasco. Igual, como reconoció Isco en rueda de prensa, Julen no es el único culpable de la mala racha que acumula el equipo. Los jugadores siguen siendo los mismos que ante la Roma y el bajón ha sido cuanto menos significativo.

En busca del gol

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid ha terminado siendo más estrepitosa de lo que se esperaba. La ausencia del portugués en la delantera se nota en cada partido y los blancos no consiguen reconciliarse del todo con el gol. Fue Marcelo ante el Levante quién acabó con la peor racha de la historia del club de cara al gol de casi 500 minutos. Las lesiones de Bale, la irregularidad de Benzema y el absentismo de Marco Asensio están pasando factura y ninguno de ellos consigue colocarse la capa de líder goleador. Algo necesario para ganar los partidos y un atributo característico de este equipo.

Marcelo se lamenta sobre el césped del Bernabéu. Foto: Real Madrid.

Arbitrará Orel Grinfeld

El israelí será el encargado de dirigir el encuentro entre Real Madrid y Viktoria Plzen correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El partido, que se disputará en el Santiago Bernabéu, se jugará a partir de las 21:00 horas debido al nuevo formato horario. Esta será la primera temporada de Grinfeld en la máxima competición continental a nivel de clubes y este será su segundo encuentro esta temporada tras ya dirigir previamente el AEK - Benfica.

Declaraciones

Julen Lopetegui atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que se celebró este lunes en Valdebebas. El vasco, ante la pregunta de si considera que será su último partido en el banquillo del Real Madrid, echó balones fuera y no quiso entrar en asuntos que no tienen que ver con el encuentro ante el Viktoria Plzen: "No pienso en otra cosa que en el partido de mañana, que es suficientemente atractivo e interesante. Requiere de toda la energía tanto de jugadores como cuerpo técnico. Si lo que pretendéis es ver a un entrenador hundido o abatido no miréis para aquí, estoy con la máxima ilusión y con ganas de ganar mañana".

Julen Lopetegui en rueda de prensa. Foto: UEFA.com

Por otro lado, Pavel Vrba, técnico del Viktoria Plzen, reconoció que el Real Madrid sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo pese a los últimos resultados y que le tienen un gran respeto por todo lo conseguido: "Tengo mucho respeto, han ganado las tres últimas Champions y es uno de los cinco mejores equipos del mundo. Sus resultados son malos últimamente, pero tienen calidad. Pueden decir lo que quieran sobre él, pero desde mi punto de vista es de los mejores del mundo. Nosotros debemos respetarles, lo único que podemos hacer es sorprenderles".

Posibles alineaciones