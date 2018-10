Andrea Pereira: “El Levante es un aspirante a la Liga y así lo ha demostrado”

No fue un partido cómodo para el FC Barcelona el disputado frente al Levante UD, el marcador y lo sucedido en el terreno de juego así lo reflejaba. Las chicas de Fran Sánchez se enfrentaban a un conjunto que solamente había encajado 4 goles en lo que llevamos de competición, y sabían que les tocaría pelear y sufrir para conseguir la victoria: “No es un resultado que esperábamos, pero el Levante es un aspirante a la liga y así lo ha demostrado”. Sobre empatar en casa, Andrea Pereira se mostró insatisfecha: “Para nosotras no es del todo positivo, pero si no puedes ganar por lo menos no pierdas. Esperemos que estos dos puntos no los echemos de menos al final de la Liga”.

Falta de gol

Las azulgranas no pudieron superar la fuerte defensa del Levante UD, un equipo que ha demostrado que es muy difícil hacerles gol. Sobre si las culés han echado de menos afinidad de cara a portería, Andrea Pereira ha defendido a sus compañeras: “Hemos tenido ocasiones. Tenemos jugadoras que siempre hacen goles y esto solo habrá sido este partido.

Cansancio acumulado

Con tantos partidos en tan pocos días, el FC Barcelona dio muestras de cansancio principalmente en el intercambio de golpes de los últimos minutos. Así lo valora Andrea: “Venimos de un estrés muy grande de partidos y no siempre se van a dar los mismos resultados que los demás partidos. El final ha sido un correcalles y con nuestro cansancio eso se ha notado”.

Real Madrid Femenino

A pocos días del Clásico masculino, se habla del picante que daría a la Liga Iberdrola la participación de un Real Madrid Femenino. Andrea Pereira ha hablado sobre esta posibilidad dando una opinión muy positiva: “Un clásico sería muy beneficioso. Se hablaría más del fútbol femenino”.