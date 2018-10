Diego Martínez "Aquí no se ganan partidos sin sufrir"

Diego Martínez, técnico del Granada CF, ha pasado por sala de prensa para analizar la evolución de sus jugadores durante la semana.

El que será el rival del conjunto granadino esta jornada: la Unión Deportiva Almería, acumula cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates en lo que va de temporada; se encuentra en la novena posición.

Diego Martínez ha sido contundente en cuanto al partido que espera ver, ha asegurado que será igualado y competitivo, además de expresar el deseo de que finalice con una victoria para su equipo. "Es un equipo que ha ganado 3-0 a Las Palmas, eso lo dice todo. El nivel de confianza es importante. Nosotros tenemos que ser lo más fieles posibles a nuestro juego. Que el equipo se sienta alegre, profundo, vertical, generando ocasiones, cuando no tengamos balón estar muy juntos. Sí es cierto que ha que tener una vigilancia especial en este partido con los balones a la espalda. Si queremos optar a ganar los partidos tenemos que ir todos al cien por cien, jugadores y afición. Si además va a venir mucha gente de Almería, con más razón, que no tengo duda de que lo va a hacer. Me gustan los partidos en los que hay ambiente. Que seamos capaces desde el juego y transmitir esa pasión.", comentaba el míster al referirse al partido contra el conjunto almeriense.

El equipo parece tener ganas de enmendar el camino para volver a obtener buenos resultados, y es que toca dejar atrás la derrota en Alcorcón. Diego opina que el equipo lo hizo bien a pesar de no lograr ganar el encuentro. "Veo al equipo muy bien. Queremos repetir las cosas buenas que hicimos en Alcorcón, sobre todo en la segunda parte, pero con victoria. Pero si alguien piensa que vamos a ganar sin sufrir no sabe en qué categoría está. Tenemos que adaptarnos a los diferentes partidos que se nos puedan dar. El otro día decía un entrenador que en todos los partidos se pueden dar todos los resultados. El acierto, la contundencia... Lo que no es normal es que ha habido partidos como el del Córdoba o el Rayo en los que el equipo ha sido mucho mejor".

Los contratiempos como las lesiones o el desgaste por el juego son inevitables. Respecto a esto, Diego Martínez, ha tenido varias palabras. La baja de Víctor Díaz no le preocupa especialmente. "Quini lo estaba haciendo muy bien pero por circunstancia salió del equipo. Creemos cien por cien en él. Nos da otras cosas, es rápido, en ataque tiene buen manejo". Ha añadido el entrenador del Granada CF. Por otro lado, no se descarta la posibilidad de no contar con recambios en los laterales, sobre esto ha dicho lo siguiente: "Si se da esa circunstancia lo veremos, vamos a ser positivos y darle toda la confianza a Quini y Álex. Ya nos inventaremos algo. Es una cosa que venimos advirtiendo toda la temporada. Aunque tenemos todas las variantes estudiadas".

Estado físico de los jugadores

"Nos ocupan durante la semana los golpes. La acumulación de minutos no es algo que preocupe a estas alturas, todavía es muy pronto. Ya llegará la época de sanciones y lesiones. A nivel mental todo el equipo, hasta el que tiene molestias, no se quiere salir del equipo y somos nosotros los que tenemos que retirarlos de entrenamientos. Esa actitud es más importante que cualquier molestia". Decía Diego Martínez.

Contar con el filial

Todas las semanas varios jugadores del filial entrenan con el primer grupo, según ha dicho Diego por tratarse de una cuestión importante en su proceso de formación. Para esta jornada se tendrán en cuenta, aunque en principio la idea es tirar de la plantilla principal. "Veremos en el último entrenamiento, zanjaba el míster.