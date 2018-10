El Castilla pagó caro sus errores ante un sólido Fuenlabrada

Duelo entre equipos de la parte alta de la tabla donde el Castilla comenzaba la jornada en tercer lugar, a dos puntos del líder. El Fuenlabrada por su parte, inició esta décima jornada en cuarto lugar. Ambos buscando dar un golpe que les asentase en los puestos de playoff.

Primera mitad con muy poco ritmo

En el minuto cinco de partido se produjo el primer acercamiento, una buena jugada individual de De Frutos marchándose entre dos rivales, provocó que se internara en el área, pero su disparo lo iba a desviar un defensor del conjunto azulón. Poco destacable en los primeros minutos con los dos equipos tratando de tener la posesión y sin querer arriesgar en exceso. Sin embargo, una buena jugada combinada del Fuenlabrada provocó el descoloque de la defensa blanca y el lateral Mikel Iribas en una incorporación al ataque, batió por bajo a Luca con un gran zapatazo raso al palo más alejado.

Se pusieron las cosas de cara para el Fuenlabrada tras el gol, y pudo hacer el segundo poco después con un remate de cabeza del Cata Díaz que se marchó por encima de la portería de Luca. El Fuenlabrada se replegó un poco tras el gol, buscando salir al contraataque con los espacios que pudieran dejar los de Solari en busca del empate. El balón empezó a ser dominado por los blancos que, aunque tocaban en posición de tres cuartos, no lograban crear ninguna ocasión real de peligro que alterase la tranquilidad de la portería de Biel Ribas. Lo intentó Martin Calderón de falta, pero el golpeo que buscaba la escuadra derecha se fue desviado, se marchaban los blancos al descanso con mucho que hacer sí querían revertir la situación.

Martin Calderon trata de recuperar la pelota | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El Castilla no dejó de intentarlo en la segunda mitad

Comenzó la segunda mitad con los blancos tratando de remontar el partido, se volcaron en ataque con una posesión mucho más dinámica, de hecho, lograron empatar a los blancos, con un disparo de Cristo desde la frontal que desvió Feullasier sin querer al fondo de las mallas, la mala suerte impidió que el empate subiese al marcador, pues el argentino estaba en fuera de juego y no pudo evitar llevarse el pelotazo de su compañero. Estaba mucho mejor que en la primera mitad el conjunto de Santiago Solari, pero seguía faltando alguien capaz de finalizar las ocasiones. Decidía el técnico argentino dar entrada a Fran García en lugar de Zabarte, buscando más profundidad por la banda izquierda, y logro su objetivo, pues el Castilla comenzó a hacer mucho daño por esa banda con las subidas del lateral, aunque los centros nunca encontraban rematador.

Feullasier se encontró mucho más cómodo con la entrada de Fran, que le liberaba mucho del marcaje y tuvo dos oportunidades de marcar, la primera con un disparo desde la frontal que se le salió demasiado centrado. La segunda tras una buena pared con Cristo que lo dejó solo frente a Ribas, pero su golpeo le salió demasiado potente. Seguía Solari tratando de encontrar soluciones que cambiasen el rumbo del partido. Quitó a Augusto que no tuvo su día para dar entrada a Seoane en busca de carácter y garra en el centro del campo.

Lo intentaba sin descanso el Castilla al que el cambio de Seoane le sentó muy bien, pues el gallego con su actitud contagió al resto del equipo, pero no terminaba el Madrid de encontrar portería porque en el último segundo siempre aparecía algún defensor azulón que impidiese el remate. Agotaba en el minuto 72 los cambios Solari dando entrada al único delantero puro que tenía en el banquillo, Dani Gómez entró en lugar de Cristo que no tuvo su mejor día. El Real Madrid Castilla seguía en busca del empate, es más, el Fuenlabrada no pasó de su campo en toda la segunda mitad, pero el buen orden defensivo de los de Baldomero Hermoso, hacía imposible para el filial blanco encontrar cualquier hueco.

Fran García en una de sus internadas por la banda | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

La tuvo Dani Gómez en el minuto 87, primera vez que el Castilla con un gran pase filtrado encontraba hueco entre los centrales, pero el delantero de Alcorcón no logró hacer un buen control cuando se quedaba sólo en el punto de penalti frente al guardameta. Finalmente el Castilla sufrió su primera derrota de la temporada; el equipo blanco mereció más, pero el Fuenlabrada hizo un partido muy serio sin casi ningún error y supo marcar la única que tuvo.