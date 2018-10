Piqué: “Hemos sido superiores al rival y el resultado así lo demuestra”

Los partidos ante el Real Madrid son los favoritos de Gerard Piqué, unos partidos en los que el central muestra su mejor versión y en el que siempre que puede intenta herir a su máximo rival. El Clásico de este domingo no ha sido la excepción, el defensa azulgrana ha sido uno de los jugadores destacados de la zaga culé y como no podía ser de otra manera, también ha sido el protagonista en la celebración del quinto tanto azulgrana, dejando otra postal para el recuerdo de los Clásicos.

Actuación muy buena del equipo

En otra exhibición del FC Barcelona frente al Real Madrid, Gerard Piqué ha querido sacar pecho del excelente partido que han realizado en equipo: "Para meter cinco goles hay que trabajar muchísimo. Creo que en líneas generales hemos sido superiores al rival y el resultado así lo demuestra”.

El Barça ha realizado un gran partido en todas las líneas, pero hay que destacar por encima de todos los nombres de Luis Suárez, Sergi Roberto y Jordi Alba. Jugadores que han dado un paso al frente y que han contribuido a que el equipo no notara la ausencia de su capitán Leo Messi: “Creo que todos hemos dado un paso adelante, hemos rendido a nuestro nivel, como Sergi Roberto o Jordi Alba”.

Sobre Jordi Alba, el central catalán ha hablado sobre su gran partido y ha opinado sobre el destierro del lateral de Hospitalet en la Selección Española por parte de Luis Enrique: “Espero que Luis Enrique rectifique y vuelva a contar con Jordi Alba”.

No descartar al Real Madrid

Tras los últimos encuentros y las malas sensaciones que está dejando el equipo blanco, Piqué se muestra prudente sobre la situación del equipo entrenado por Julen Lopetegui: “Esto acaba de empezar, el Madrid no está descartado. Si cogemos una mala racha volveremos a tenerlos ahí, están obligados a ganar.”

Preguntado por el que parece ser, el último partido de Julen Lopetegui al frente del Real Madrid, Gerard Piqué se ha puesto en la piel del técnico vasco: “El fútbol es muy jodido y sobre todo cuando estás en un equipo grande, donde no se te permiten malos resultados. No sé si seguirá Lopetegui, pero tampoco me toca a mí dar una opinión al respecto”.

Su gesto en el quinto gol

Como en 2010, Piqué ha vuelto a mostrar su mano a la grada del Camp Nou tras el quinto tanto de los azulgranas sobre el Real Madrid. Un gesto que seguramente dará que hablar en los próximos días y que quedara para la historia de los Clásicos. Piqué ha restado importancia a su gesto y se alegra por la afición barcelonista: “Yo entiendo qué significa para la afición, ¿por qué no mostrar la 'manita?”.