Albentosa tumba al Oviedo en el 94'

Tenía una oportunidad de oro el Real Oviedo en el Nou Estadi de Tarragona. Sin embargo, Juan Antonio Anquela planteó una alineación algo cobarde contra el, hasta esta mañana, colista de la categoría.

Quizás le faltó al técnico jiennense el interpretar cuándo emplear una de las alineaciones que más éxitos le dieron al Real Oviedo la temporada pasada. Desde luego no era para ello, contra un equipo dubitativo. Dubitativo antes del encuentro, claro, porque durante el desarrollo del mismo no lo parecía tanto, o por lo menos, no tanto como para ocupar el farolillo rojo de la clasificación.

Tras un primer intercambio de golpes por parte de ambos equipos, que no produjeron efecto alguno en el electrónico del feudo de Tarraco, llegó el tanto inicial, en el minuto 20, tras una clara falta de contundencia de la zaga carbayona ante un buen recorte de Luís Suárez.

El centro, de Javi Márquez desde la banda izquierda, fue repelido del área de meta por Christian Fernández, lo que provocó que Mossa, situado justo detrás del cántabro, no pudiera despejar de forma contundente un balón que le llegó a Suárez, que recortó al valenciano y batió a Herrero por bajo.

Con ese mismo marcador se llegó al descanso, a pesar de las intentonas granotas por aumentar su ventaja. Ya tras el paso por vestuarios el conjunto carbayón reaccionó en ataque de manera notoria. A pesar de ello, el Nàstic tuvo una clarísima ocasión para hacer el segundo, pero el palo izquierdo de la portería de Herrero repelió un disparo que a la postre sería blocado por el meta castellano-manchego.

A partir de ahí, el equipo de Juan Antonio Anquela, que se vio cambiado totalmente con las sustituciones que el entrenador de Jaén llevó a cabo, se volcó en ataque y gracias a la entrada de Ibrahima, se empató el partido a balón parado. Los jugadores del Nàstic se quedaron reclamándole un fuera de juego inexistente al juez de línea que, bien posicionado, dio por válido el tanto azul.

A partir del tanto del dorsal número 17 del conjunto de la capital del Principado, el equipo siguió apretando y fue muy superior a un Nàstic que a medida que pasaban los minutos se veía más cerca de la portería de Becerra que de la de Herrero.

Ni siquiera la expulsión por doble amonestación del centrocampista catalán del Real Oviedo, Ramón Folch, cambió las tornas de un encuentro que se inclinaba más del lado carbayón que del granota. Entre medias, un posible penalti no pitado cometido sobre el ariete Joselu, dio de comer más si cabe a una polémica que estuvo algo presente hoy.

Pero así es el fútbol. Tan cierto es que ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos del Nou Estadi como que el Real Oviedo fue quien más lo mereció en el tramo final del encuentro. A pesar de ello, fue tras una falta que Juan Antonio Anquela no sabía si llegó a producirse en realidad, o si la fuerza con la que se disputó la jugada era la suficiente para que el trencilla hiciese sonar su silbato, cuando llegó la puntilla del conjunto granota al carbayón.

El error es claro: la defensa no puede estar tan adelantada cuando el principal defecto de tu guardameta son los balones aéreos. Ese método o esa forma de defender los balones parados es eficaz para los equipos cuyo portero sale bien y está adelantado al comienzo de la jugada.

No ocurrió así esta mañana. Christian falló y Albentosa se plantó sólo delante de Alfonso Herrero y le fusiló con su pierna derecha. Era el delirio en las gradas del Nou Estadi.

Raúl Albentosa celebra el gol que le da los tres puntos al Nàstic de Tarragona en el descuento. | Imagen: Nàstic de Tarragona.

Enrique Martín había conseguido el mismo número de victorias en un partido que su predecesor, José Antonio Gordillo, en nueve. La alegría y la liberación de presión del técnico navarro era evidente al final del choque, cuando apretó con rabia sus puños a sabiendas de lo vitales que eran los tres puntos que acababa de conseguir.

Por su lado, Anquela defendió en rueda de prensa los méritos que el Real Oviedo hizo para llevarse el partido y alegó no haber encontrado hasta el momento una solución para el problema del equipo a balón parado. El dato daña a la vista: de los quince goles que el conjunto carbayón ha recibido en lo que llevamos de temporada (once partidos), ocho han sido a balón parado.

Lo cierto es que a la parroquia carbayona le preocupa y mucho que el técnico no encuentre la solución a un problema tan evidente y que le cuesta prácticamente un gol por partido a un Real Oviedo que se aleja ya en dos puntos de los puestos de promoción de ascenso a Primera División.