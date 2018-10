El capitán, Basilio: "El equipo va creciendo, en la primera jornada pecamos de ‘novatillos’"

El capitán y guardameta titular del Rayo Majadahonda, Basilio Sancho, fue el primer protagonista en dar la cara en la zona mixta después del partido. Sonriente, de buen humor y agradecido por las oportunidades que se le presentan, se mostró muy atento con los medios de comunicación presentes y llegó a conceder hasta cuatro entrevistas diferentes para todos los presentes.

El guardián de la portería del equipo local, al ser preguntado por el partido, no se mostró indiferente y expresó su conformidad con el resultado: "El punto hay que valorarlo por el trabajo que hemos hecho. El equipo ha trabajado bien, ha creído y ha luchado, estoy contento por el punto obtenido el día de hoy", expresó Basilio con una sonrisa en el rostro.

Otra de las preguntas que le formularon al experimentado capitán del Rayo Majadahonda fue respecto al rival, C.A Osasuna. Basilio respondió lo siguiente: "Nos han presionado muy bien. Osasuna es el mejor rival que ha pasado por el Wanda hasta ahora. Un equipo muy bien trabajado con jugadores míticos", sostuvo en la pregunta final.

El siguiente jugador que atravesaría la zona mixta sería Héctor Verdés, el central habitual del equipo local que se encontraba de baja tras una lesión que lo alejó varias semanas de los terrenos de juego y que volvería a jugar frente a los navarros. Verdés se mostraba ilusionado por volver a jugar, también señaló la importancia del punto obtenido, ya que es un incentivo de cara a las siguientes jornadas: "Tenemos que estar contentos por el punto porque Osasuna es un equipo que nos ha puesto las cosas difíciles", expresó.

Además, el tema de la vuelta tras su lesión no podía pasar desapercibido y fue preguntado por ello: "Es importante no rendirse, las sensaciones son buenas. Me encontré mejor de lo que esperaba encontrarme. Ahora toca seguir trabajando el físico para estar al máximo de cara a los siguientes partidos", concluyó diciendo Verdés, el segundo jugador del Rayo Majadahonda que atravesó la zona mixta.