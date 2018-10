Y tras Lopetegui, ¿quién?

Las horas de Julen Lopetegui al frente del banquillo del Real Madrid están contadas. Es un hecho que el entrenador vasco no se sentará en el banquillo en el primer partido de Copa del Rey. Los malos resultados han colmado la paciencia de Florentino Pérez, que busca un sustituto a contrarreloj que pueda sacar a flote el barco madridista antes de que esté completamente hundido. La derrota contundente frente al Barcelona (5-1) unida a la pobre imagen del equipo en los últimos encuentros han sido los motivos definitivos de una decisión que ya está tomada.

Desde Conte hasta Mourinho

Las quinielas están ya en la mente de todos y es que, un banquillo tan jugoso como el de Chamartín, merece los mejores nombres del mundo. Hasta hace unas horas parecía cerrada la presencia de Antonio Conte, ex entrenador del Chelsea, este mismo Lunes en Madrid para ser presentado como técnico blanco. Sin embargo, las negociaciones parecen haberse estancado con el italiano y el club estaría valorando otras opciones.

El retorno de José Mourinho también ha sido sopesado como uno de los futuribles en la casa blanca. El prestigioso entrenador portugués está teniendo malos resultados en el Manchester United y una posible destitución en Inglaterra podría propiciar la vuelta de "The Special One" a la que fue su casa. Sin embargo, declaraciones del propio entrenador el pasado fin de semana hacen creer que esto no sea así.

Y es que en las últimas horas son dos los nombres que han sonado con más fuerza. Primero, Roberto Martínez, actual entrenador de Bélgica pero que tiene una cláusula en su contrato que le permite fichar por un club (no así por una selección), y Santiago Solari, ex jugador del conjunto blanco.

Probablemente sea este último el que se siente en el banquillo durante estos partidos aunque su presencia tenga carácter provisional hasta que el Real Madrid encuentre el sustituto definitivo. ¿Estará esperando Florentino una posible liberación de José Mourinho del Manchester United? En pocos días lo sabremos.