El banquillo del Bernabéu, más abierto que nunca

Santiago Hernán Solari ha sido el elegido de manera provisional para hacerse con los mandos del equipo. El argentino llevaba tres temporadas al mando del primer filial blanco, el Real Madrid Castilla.

Solari, con la etiqueta de 'provisional'

De momento realiza las funciones de técnico de forma interina, ya que por contrato actual solo puede hacerse cargo del equipo durante dos semanas, si se cumple este periodo de tiempo y el Real Madrid no ha encontrado ningún entrenador de primer nivel para lo que resta de temporada, la directiva se vería obligada a renovar al técnico y hacerle un contrato acorde a los mínimos que se exigen en Primera División. Ya ocurrió hace tres temporadas, cuando fue destituido Rafa Benítez y le sustituyó Zinedine Zidane.

Zidane durante un partido la temporada pasada | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

La diferencia con entonces es que el técnico francés sí entró desde un primer momento sabiendo que se quedaría el resto de la temporada. También es cierto que esa temporada el cambio de entrenador no se produjo hasta enero, por eso se le dio un voto de confianza mayor a Zidane. Este año queda prácticamente la temporada al completo por disputarse y es lo que hace que la directiva piense en contratar primero a un técnico consagrado que darle desde un principio la oportunidad a Solari.

Antonio Conte

Antonio Conte ha sido el primero de los nombres que con más fuerza ha sonado desde que se empezara a especular con la destitución de Lopetegui. El italiano ya fue uno de los candidatos al banquillo blanco en verano, con la marcha de Zidane. Parece el preferido por los directivos y el presidente, pues vistos los resultados cosechados consideran que un entrenador con perfil de hombre duro es lo que necesita la plantilla para reaccionar. Sin embargo Conte, a pesar de ser un gran técnico y obtener muy buenos resultados en la mayoría de sus equipos, siempre se le ha considerado un encendedor de fuegos en vez de apagarlos y visto su pasado en equipos como el Chelsea, donde se enemistó con muchas de las principales estrellas (entre ellos Courtois, portero ahora del Real Madrid, o Hazard, uno de los jugadores que más interesa al club de Chamartín), no parece ser justo lo que el vestuario necesita. Además, el técnico no tiene ninguna necesidad de venir a hacerse cargo de una situación tan complicada, pues mantiene intacto su prestigio y sabe que dentro de poco algún equipo grande volverá a interesarse por él y venir al Real Madrid, con una plantilla descompensada y una afición sin paciencia, no es precisamente la situación idónea.

Courtois durante su presentación con el Real Madrid | Foto: Pablo Rodríguez (VAVEL)

Este problema es el principal que se van a encontrar los directivos blancos a la hora de contratar un gran entrenador con la temporada ya empezada y cuesta arriba. Ningún entrenador de los considerados top va a firmar por ocho meses y se va a querer meter en una situación complicada. Un proyecto nuevo requiere de tiempo y eso es justo de lo que carece el Real Madrid. Por otro lado, una plantilla con carencias, tanto en defensa como en ataque y con poco fondo de armario, no es lo más atractivo para ninguno de estos entrenadores, que van a verse forzados a realizar experimentos o a no poder contar con los recambios requeridos y cumplir sus exigencias es prácticamente imposible, lo primero porque habría que esperar a enero y, una vez abierto el mercado invernal, tratar de firmar grandes jugadores suele ser algo extraño. Ningún club que se precie va a vender a su estrella o a un jugador importante con la temporada a la mitad y sin tiempo para poder recambiarlo.

Lopetegui durante un partido de Champions Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Blanc o Jardim, un perfil diferente

Otra de las posibilidades que tienen en la cúpula del Real Madrid, es la de firmar un técnico de menor prestigio que actualmente esté sin contrato, como pueden ser Laurent Blanc o Leonardo Jardim, pero en la directiva parecen más dispuestos casi a apostar por Santiago Solari para lo que queda de temporada que firmar un entrenador que no les termine de convencer, pues es mejor utilizar como salvavidas a alguien que conozca la casa como Solari.

El posible regreso de Guti

Guti es otra de las opciones con las que se especula, pero el de Torrejón no cuenta con experiencia como primer técnico en el máximo nivel, ni siquiera ha dirigido un equipo semi profesional, aunque su papel con el juvenil A de “La Fábrica” las pasadas temporadas está muy bien considerado. Parece el técnico del futuro, pero sería casi más recomendable dejar que continúe formándose y que primero se pruebe en uno o dos equipos de primer nivel en los que seguir cogiendo experiencia antes de sentarse en el banquillo más exigente del mundo.

Con tantas opciones y todas tan borrosas, otra de las preocupaciones entre los aficionados es el modelo de juego. Este es otro de los motivos en contra de Conte, con su sistema de cinco defensores que siempre impone a sus equipos. Sin embargo, al Real Madrid le acaba importando poco el cómo si al final se logra el objetivo: ganar. Si Solari logra ganar los partidos que se disputen estas dos semanas y convencer a los jugadores para que levanten el vuelo y vuelvan a competir como años atrás, tiene gran parte del trabajo conseguido, porque es lo que se le exige única y exclusivamente al Real Madrid: ganar. Da igual que defendiendo, atacando, teniendo la posesión, al contraataque. Mientras se gane todo irá bien, los problemas siempre surgen en la derrota.